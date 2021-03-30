АО «КПАТ» стало победителем транспортного аукциона

Подведены итоги аукциона на оказание услуг пассажирским автомобильным транспортом на территории Кировской области и Российской Федерации для нужд АО «АТХ».

Потенциальным участникам торгов необходимо было иметь микроавтобус на 15-20 пассажирских мест, не менее двух автобусов как минимум на 40 мест, а также трёх водителей, механика, бухгалтера и др.

Несмотря на солидную стоимость контракта («Автотранспортное хозяйство» указало 4 миллиона рублей), на аукцион заявился только один участник — ОАО «КировПассажирАвтотранс». Он «уронил» стоимость почти на миллион и был признан победителем.

С документацией можно ознакомиться здесь.