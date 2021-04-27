Апрель в Кирове закончится похолоданием с дождями

Апрель, порадовавший кировчан тропическим теплом, закончится похолоданием и дождями со снегом. Об этом сообщается в группе «Любительская метеорология в Кирове».

Последняя неделя апреля будет холоднее нормы на 1 градус в Кирове и на 1,5-2 градуса в южных и западных районах Кировской области. Количество осадков при этом может превысить норму на 120-160 процентов.

Самым теплым днем недели станет вторник, 27 апреля, когда температура воздуха днем поднимется до +11. В среду и четверг в Кирове ожидаются дожди с мокрым снегом и снежной крупой. А в ночь на пятницу похолодает до -4 градусов.

По предварительным прогнозам, в пятницу, 30 апреля, в Кировскую область придет штормовой ветер.

Первая половина майских каникул также окажется прохладной и ветреной. А после 5 мая в Киров наконец-то придет долгожданное тепло.