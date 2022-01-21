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«Аптеки Вятки» приобрела федеральная сеть «Ригла»

Вадим Шабалин Новости, Экономика

Розничную сеть «Аптеки Вятки» покупает крупный федеральный игрок — «Ригла».

Приобретение нового актива произошло в рамках расширения географии присутствия сети, сообщает «Фармацевтический вестник».

С марта 12 точек «Аптек Вятки» будут работать под брендами «Будь здоров!» и «Здравсити Аптека». Будет налажена и доставка на дом безрецептурных лекарств.

Ранее руководство «Риглы» не видело перспектив в кировском рынке, считая его «перегретым».

«Однако сейчас ситуация изменилась», — комментирует гендиректор сети Александр Филиппов.

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Вадим Шабалин