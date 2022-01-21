«Аптеки Вятки» приобрела федеральная сеть «Ригла»

Розничную сеть «Аптеки Вятки» покупает крупный федеральный игрок — «Ригла».
Приобретение нового актива произошло в рамках расширения географии присутствия сети, сообщает «Фармацевтический вестник».
С марта 12 точек «Аптек Вятки» будут работать под брендами «Будь здоров!» и «Здравсити Аптека». Будет налажена и доставка на дом безрецептурных лекарств.
Ранее руководство «Риглы» не видело перспектив в кировском рынке, считая его «перегретым».
«Однако сейчас ситуация изменилась», — комментирует гендиректор сети Александр Филиппов.