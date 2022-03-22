Арт-объект «Автомобиль» в Кирове отправили на ремонт после ДТП

Арт-объект «Автомобиль», стоящий у музея мороженого на улице Спасской, отправили на ремонт. Об этом сообщает портал «Свойкировский» со ссылкой на горадминистрацию.

Ремонт автомобилю потребовался после ДТП. В арт-объект, установленный в 2015 году, въехал молодой кировчанин на угнанном «Инфинити». Авария произошла 11 марта. После «неподвижного» автомобиля гонщик подбил еще 2 припаркованных машины.

В результате аварии у памятника было повреждено колесо. Сегодня машину отправили на реконструкцию в Слободской. Специалисты примут решение: отремонтировать конструкцию и сделать ее копию.

Фото: kirov-portal.ru, Яндекс.Карты