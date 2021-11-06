Арт-объект «Любовь» установят в «Уткин парке»

В Кирове в «Уткин парке» на перекрёстке ул.Ердякова и Московской появится арт-объект «Любовь».
Об этом рассказали в группе парка в соцсетях.
У авторов проекта появилась идея создать визитную карточку Кирова — по примеру пермского арт-объекта «Счастье не за горами».
Они выбрали слово «Любовь» как «самое согревающее, объединяющее, нежное и ласковое».
В группе предлагают всем желающим поддержать инициативу.
Ранее мы сообщали, что администрация города выдала официальное разрешение на строительство в «Уткин парке» зоны отдыха.
Фото vk.com/utkinpark43