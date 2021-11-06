Арт-объект «Любовь» установят в «Уткин парке»

В Кирове в «Уткин парке» на перекрёстке ул.Ердякова и Московской появится арт-объект «Любовь».

Об этом рассказали в группе парка в соцсетях.

У авторов проекта появилась идея создать визитную карточку Кирова — по примеру пермского арт-объекта «Счастье не за горами».

Они выбрали слово «Любовь» как «самое согревающее, объединяющее, нежное и ласковое».

В группе предлагают всем желающим поддержать инициативу.

Ранее мы сообщали, что администрация города выдала официальное разрешение на строительство в «Уткин парке» зоны отдыха.

Фото vk.com/utkinpark43