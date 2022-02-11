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Артем Молчанов стал заместителем председателя правительства Ярославской области

Вадим Шабалин Новости, Власть

Артём Молчанов стал заместителем председателя правительства Ярославской области.

Артём Владимирович родился в 1979 г. Он окончил Кировский филиал МГЮА по специальности «Юриспруденция» и филиал Волго-Вятской академии госслужбы по специальности «Финансы и кредит».

C 2012-го — руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области. C 2015 года возглавлял Правовое управление ФАС России.

На новой должности курирует департамент имущественных и земельных отношений, департамент охраны окружающей среды и природопользования, департамент лесного хозяйства, департамент объектов культурного наследия, инспекцию административно-технического надзора.

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Вадим Шабалин