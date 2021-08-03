В заречной части Кирова сохранится артезианское водоснабжение

В микрорайонах Озерки, Домостроитель и деревне Гнусино сохранится артезианское водоснабжение. Об этом стало известно по итогам встречи представителей горадминистрации и МУП «Водоканал» с местными жителями.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что указанные микрорайоны планируют перевести на новый способ водоснабжения. В ходе встречи эта информация была опровергнута.

Питьевая вода во всех перечисленных микрорайонах соответствует нормам и не требует принятия мер по замене водовода. Артезианской воды хватит для снабжения всех имеющихся домов и запланированного к постройке ЖК Прибрежный до 2043 года.

Проблемы с водоснабжением из-за аварий на насосной станции будут решены путем резервной подачи электричества.