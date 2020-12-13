Астрологический прогноз на 14-20 декабря для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз для Овнов на 14-20 декабря. Звезды обещают, что Овнам будут удаваться такие вещи, как новые проекты и одновременно возвращение к старым, давно забытым делам. Много времени придется потратить на обсуждение своих планов с близкими и друзьями. Выходные чреваты возникновением непредвиденных семейных конфликтов. Благоприятный день для Овнов – вторник, неблагоприятный день – пятница.

Астрологический прогноз для Тельцов на 14-20 декабря. Тельцов ждет сложный период, требующий эмоционального равновесия. Но не стоит расстраиваться по пустякам и опускать руки. Вы найдете способ обойти любые препятствия, возникающие на вашем пути.

В конце недели вы будете плотно загружены работой. В выходные будьте аккуратны, вы можете столкнуться с обманщиками и мошенниками. При необходимости можете рассчитывать на поддержку и помощь друзей. Благоприятный день для Тельцов – среда, неблагоприятный день – суббота.

Астрологический прогноз для Близнецов на 14-20 декабря. Замыслы Близнецов быстро воплотятся в жизнь и принесут немалую прибыль. Вас ждут короткие поездки, приятные встречи, романтические свидания. Впервые в жизни вам не придется стоить перед выбором. Вы будете точно знать, чего хотите. В выходные проявите заботу и внимание к близким и вам ответят тем же. Благоприятный день для Близнецов – четверг, неблагоприятный день – среда.

Астрологический прогноз для Раков на 14-20 декабря. Эта неделя – время избавления от всего мелкого и ненужного, мешающего вам как в карьере, так и в личной жизни. Подходящий период для обновления домашнего интерьера и гардероба. В середине недели возможны мелкие неприятности. Но не стоит замыкаться в себе и отказываться от дружеской поддержки. В конце концов вас все равно найдут перемены к лучшему. Благоприятный день для Раков – понедельник, неблагоприятный день – пятница.

Астрологический прогноз для Львов на 14-20 декабря. Неделя принесет спокойствие и умиротворенность. Прекрасное время для того, чтобы настроиться на новое, необычное и непривычное и начать учиться тому, чего вам не хватает для успешного продвижения по службе. Будьте готовы к сюрпризам – удача обратит на вас благосклонный взор. В выходные не стоит грустить. Ведь, несмотря на временные препятствия, давние мечты уже стоят на пороге осуществления. Благоприятный день для Львов – четверг, неблагоприятный день – суббота.

Астрологический прогноз для Дев на 14-20 декабря. Девам удастся реализовать давно запланированное. И подвернется возможность показать себя с лучшей стороны в новом деле. Это принесет дополнительную прибыль. Но старайтесь держать финансовые вопросы в секрете, чтобы не привлечь внимание недоброжелателей. Выходные освободите для отдыха и решения семейных вопросов. Благоприятный день для Дев – пятница, неблагоприятный день – понедельник.

Астрологический прогноз для Весов на 14-20 декабря. Для вас настало время закончить утомительные дела и перейти к приятным занятиям. Не бойтесь говорить о своих недовольствах вслух. Ваша инициатива приведет к тому, что обязанностей у вас прибавится. Но и доходы вырастут. В выходные найдите время для общения с близкими. Так вы избежите необоснованных обид и обвинений в невнимательности. Благоприятный день для Весов – четверг, неблагоприятный день – вторник.

Астрологический прогноз для Скорпионов на 14-20 декабря. Не пытайтесь противостоять приходу нового в вашу жизнь. Но помните: чтобы впустить новое, надо освободить место от старого. Работа принесет вам не только удовлетворение, но и солидную прибыль. Вы отлично справитесь со своими обязанностями, и будете замечены авторитетными для вас персонами. Но не будьте слишком самоуверенными. Прислушивайтесь к мнению близких людей. Благоприятный день для Скорпионов – вторник, неблагоприятный день – суббота.

Астрологический прогноз для Стрельцов на 14-20 декабря. Вы добьетесь высоких результатов, но только в том случае, если будете работать на износ. Проблемы, которые казались неразрешимыми, вдруг станут ничтожными. И вам не составит труда разобраться с ними. Эта неделя – подходящее время для восстановления старых связей и забытых знакомств. А начальство на работе заметит вас и оценит по достоинству. В выходные отдохните кругу друзей, и вы узнаете много интересного. Благоприятный день для Стрельцов – четверг, неблагоприятный день – вторник.

Астрологический прогноз для Козерогов на 14-20 декабря. В ваших силах сделать максимум, чтобы добиться успеха. Гоните прочь лень и сомнения. Оставайтесь самим собой в любой ситуации, но избегайте конфликтов в отношениях с коллегами и руководством. К концу недели вы расправитесь с монотонной работой, и у вас появится больше свободных средств и возможностей. Благоприятный день для Козерогов – вторник, неблагоприятный день – четверг.

Астрологический прогноз для Водолеев на 14-20 декабря. Проверяйте информацию, которая поступает к вам со стороны: вы можете упустить важные моменты. Избегайте поездок и людных мест. Реально оценивайте свои возможности и не берите на себя непосильную работу. Выходные посвятите себе и семье. Это позволит вам расслабиться и восстановит силы. Благоприятный день для Водолеев – вторник, неблагоприятный день – среда.

Астрологический прогноз для Рыб на 14-20 декабря. Вы проводите за разговорами слишком много времени. Сведите общение к минимуму и не ввязывайтесь в споры. Ваши здравомыслие и уверенность в своих силах очень пригодятся вам в работе. А ваш дар убеждения по достоинству оценят коллеги. А вот новых дел лучше не начинать – сейчас не самый удачный период для этого. В выходные проведите генеральную уборку и избавьтесь от ненужных вещей. Благоприятный день для Рыб – четверг, неблагоприятный день – понедельник.