Астрологический прогноз на 21-27 декабря Овен. Задумайтесь о будущем, но постарайтесь сразу отбросить неосуществимые планы. Вы можете проявить фантастическую активность, но будьте морально готовы к мелким неприятностям. Новый друг может создать неловкую для всех ситуацию. Не откладывайте на завтра то, что успеваете сделать сегодня. Выходные дадут силы для завершения давно запланированных дел. Благоприятный день для Овнов – пятница, неблагоприятный– среда.

Астрологический прогноз на 21-27 декабря Телец. Наберитесь терпения: вас ждет множество неотложных и весьма важных дел. Вам удастся распутать непростую ситуацию на работе, но насладиться успехом вы не успеете – времени будет катастрофически не хватать. Поэтому приступайте к важным проектам немедля. Ближе к концу недели могут всплыть некие ваши тайны, поэтому будьте осмотрительными. Выходные посвятите избавлению от хлама – как в доме, так и в голове. Благоприятный день для Тельцов – понедельник, неблагоприятный – пятница.

Астрологический прогноз на 21-27 декабря Близнецы. Желания Близнецов могут сбыться в ту секунду, когда вы почти перестанете на это надеяться. Сосредоточьтесь на самом главном, забудьте про мелочи. Тогда вы поймете, что все, что требуется для счастья, вы уже имеете здесь и сейчас. В четверг-пятницу звезды обещают успех и на работе, и в любви. Но постарайтесь найти время не только для труда, но и для отдыха. Благоприятный день для Близнецов – вторник, неблагоприятный день – четверг.

Астрологический прогноз на 21-27 декабря Рак. Раки, обратите внимание на тех, кто окружает вас, — возможно, вы поймете, что кое-кто уже не друг, а враг. А бороться с явным недругом значительно проще. Неделя будет напряженной, однако в карьере вас ждет настоящий успех. Делайте все, о чем раньше могли только мечтать, и результаты не разочаруют! Принимая смелые решения, доверяйте своей интуиции. Именно она поможет сделать шаг в нужную сторону. Выходные проведите с семьей. Благоприятный день для Раков – четверг, неблагоприятный – среда.

Астрологический прогноз на 21-27 декабря Лев. Успехи Львов будут напрямую зависеть от порядка, который потребуется навести и в делах, и в голове. Внутренняя дисциплина займет в этом не последнее место. Вам выпадет редкий шанс распутать узлы, в которые завязалась ваша жизнь, и избавиться от лишнего. Выходные потратьте на то, чтобы разобраться в своей личной жизни. Но держите язык за зубами. Болтун – находка не только для шпионов, но и для недоброжелателей. Благоприятный день для Львов – вторник, неблагоприятный – пятница.

Астрологический прогноз на 21-27 декабря Дева. Звезды говорят, что Девы смогут достигнуть многого, если не попрут на рожон, а будут изящно лавировать между неприятностями. Но остерегайтесь соблазнов – они грозят увести вас с пути истинного. В конце недели на вас навалятся проблемы, и придется поднапрячься, чтобы разобраться со всем сразу. В выходные найдите верные аргументы, чтобы не допустить конфликта, который вот-вот разгорится в семье. Помните, что худой мир лучше любой ссоры. Благоприятный день для Дев – понедельник, неблагоприятный – четверг.

Астрологический прогноз на 21-27 декабря Весы. Весам можно быть сколь угодно непредсказуемыми. Все равно любые ваши планы получат поддержку от друзей и коллег. Близкие будут радовать вас. Постарайтесь в свою очередь сделать что-то хорошее для них. Небольшие неприятности в начале недели сменятся на приятные сюрпризы от незнакомцев. В выходные вам наконец удастся расслабиться и отдохнуть на полную катушку. Благоприятный день для Весов – вторник, неблагоприятный – среда.

Астрологический прогноз на 21-27 декабря Скорпион. Скорпионам просто необходимо сохранять равновесие. Если боитесь трудностей, не начинайте новых дел. Сейчас не самый лучший период для этого. В четверг судьба даст вам шанс для взлета по карьерной лестнице, используйте его. Выходные обещают приятные перемены в любви. Благоприятный день для Скорпионов – понедельник, неблагоприятный – среда.

Астрологический прогноз на 21-27 декабря Стрелец. Стрельцы потратят массу времени на то, чтобы решить финансовые вопросы. Большую часть времени придется посвятить работе и всему, что с ней связано. Встречи на этой неделе будут весьма интересными и в какой-то мере судьбоносными. Вас также ждут знакомства, которые откроют новые перспективы. Но не забывайте об отдыхе – в выходные у вас будет возможность устроить себе перерыв. Благоприятный день для Стрельцов – среда, неблагоприятный – пятница.

Астрологический прогноз на 21-27 декабря Козерог. Козероги рискуют стать объектом сплетен и интриг. Чтобы этого не произошло, слушайте свою интуицию и поступайте так, как велит сердце. Не повторяйте старых ошибок и не пытайтесь войти в одну реку дважды, а то и трижды. В конце недели у вас появится отличная возможность для самореализации и пресловутой сбычи мечт. В выходные вашей поддержки потребуют близкие – не отказывайте им. Благоприятный день для Козерогов – пятница, неблагоприятный – понедельник.

Астрологический прогноз на 21-27 декабря Водолей. Водолеям не придется напрягаться на работе. Поэтому используйте это время для того, чтобы немного расслабиться и набраться сил перед будущими свершениями. Вы сможете чаще бывать дома и почувствуете, что нужны близким так же сильно, как и они вам. Не бойтесь строить смелые планы. Обстоятельства, безусловно, скорректируют их, но главное – сбудется. Выходные обещают резкие и внезапные перемены настроения. Благоприятный день для Водолеев – среда, неблагоприятный – суббота.

Астрологический прогноз на 21-27 декабря Рыбы. Для Рыб наступает неделя равнозначимости, когда важно будет все: и личная жизнь, и карьера, и отношения с близкими. Старайтесь держать баланс и не допускать перевеса. На работе вы сможете наладить полезные связи, которые в будущем обернутся карьерным ростом. В любви грядут неожиданные, но приятные события, которые сначала испугают, но потом вдохновят на перемены. В выходные от вашего решения будет зависеть ваше финансовое положение на ближайшие три месяца. Благоприятный день для Рыб – суббота, неблагоприятный – четверг.