Аукционы по строительству трех школ в Кирове продлили на неделю

Поиски подрядчика по строительству трех школ в Кирове продлили. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Речь идет о школах в микрорайоне Долгушино (900 миллионов рублей), на проспекте Строителей (817 миллионов), а также у Зубаревского леса (1,2 миллиона). Поиск подрядчика продлен до 20 сентября по двум первым аукционам и до 21 – по третьему. Стоимость работ не изменилась.

Отметим, что торги продляются уже не первый раз. Причина – отсутствие заявок от подрядчиков. Так, 3 сентября появилась информация о продлении аукциона по строительству школы в Долгушино.