Аварийные дома в Кировской области расселят раньше срока

Программа переселения граждан из аварийного жилья в Кировской области будет завершена на 2 года раньше срока. Об этом сообщили в областном министерстве строительства, энергетики и ЖКХ.

В настоящее время министерство готовит заявку на период до 2022 года. В нее войдут все многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Изначально программа была рассчитана до 2025 года, но сейчас ее завершение планируется к 30 января 2023 года.

По словам главы минстроя Игоря Селезнева, сейчас идет переселение жителей аварийных домов, вошедших в программу в 2012-2017 годах. При этом в регионе имеются и дома, признанные аварийными уже после 2017 года. Чтобы приступить к их расселению, необходимо ускорить реализацию программы.

В текущем году в Кировской области строится 7 многоквартирных домов: в Кирове, Зуевке, Слободском и Опаринском районах. Квартиры в них получат более 1,1 тысячи человек. Также жилье для переселенцев будет приобретено в Кирсинском, Мурашинском, Уржумском городских поселениях, Просницком сельском поселении, Зуевском и Оричевском районах и в Котельниче. Переехать в новые дома таким образом смогут 100 человек.

Напомним, что переселение граждан из аварийного жилья проходит в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» и является одним из приоритетных направлений развития страны, обозначенных президентом.