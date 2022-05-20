Авиакомпания «РусЛайн» ввела дополнительные рейсы из Кирова в Москву

С 18 мая «РусЛайн» запустил дополнительные самолеты из Кирова в Москву. До сентября рейсы будут выполняться 4 раза в неделю.

Самолеты «РусЛайн» будут летать из Москвы в Киров и обратно по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Полеты будут выполнять 50-кресельные самолеты Bombardier CRJ100/200.

Время полета 1 час 45 минут. Стоимость билетов от 4550 рублей.

В авиакомпании отмечают, что рейсы были введены из-за востребованности данного направления у жителей Кировской области.

Ранее мы писали, что из Кирова в Сочи будут летать самолёты авиакомпании Nordwind Airlines.