Авиаперелет из Сочи в Киров подешевел на 32 процента

Перелет из Сочи в Киров возглавил рейтинг авианаправлений, которые больше всего подешевели за год.

Рейтинг составили специалисты сервиса Туту.ру. По их данным, за год средний чек за перелет снизился на 90 направлениях внутри страны. Одним из лидеров стал маршрут Сочи – Киров. Он подешевел на 32 процента. Теперь билет стоит 5703 рубля против 8439 рублей в 2022 году.

Также в список потерявших в цене маршрутов вошли Томск – Сочи (-38 процентов) и Москва – Барнаул (-31 процент). Цены сравнивались за март 2021 и март 2022 года.

Помимо курортов Сочи и Минеральных Вод, дешевле стали полеты в Иркутск и в Астрахань.

Фото: Александр Голышев