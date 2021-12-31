АВИТЕК и Кировское машиностроительное предприятие официально объединились

30 декабря произошло официальное объединение АВИТЕКа и Кировского машиностроительного предприятия (КМП) концерна «Алмаз-Антей».

История АВИТЕКа началась в 1931 году, когда в Москве было создано первое в СССР предприятие авиационного вооружения. В начале Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в Киров. Он выпускает продукцию военно-промышленного комплекса и всегда был в числе лидеров отрасли.

История Кировского машиностроительного предприятия насчитывает около десяти лет, но оно уже добилось больших успехов в укреплении обороноспособности страны.

«Это одно из самых современных машиностроительных предприятий России. Завод изначально строился с учётом тесной кооперации с АВИТЕКом. Решение совместить две современные научные и технические базы было очевидным. Заводчане уверены, что это значительно укрепит производственные цепочки и сделает труд рабочих эффективнее», — говорит генеральный директор АВИТЕКа Александр Иванов.

Теперь КМП входит в состав АВИТЕКа. По словам Иванова, у объединённого предприятия есть твёрдые контракты до 2025 года.