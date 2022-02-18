Автобусы, уборка снега и освещение: с 11 по 18 февраля «Инцидент менеджмент» отработал 900 сообщений от кировчан

С 11 по 18 февраля в систему «Инцидент менеджмент» поступило 900 сообщений от жителей Кировской области. Основными темами вопросов стали благоустройство – 424 сообщения, ЖКХ – 175, дороги – 53. Также в список вошли здравоохранение – 47 сообщений и работа транспорта – 38.

Много обращений было зафиксировано из Вятских Полян. Жители города жаловались на изменение расписания автобусов. Вопрос был взят на контроль. Со 2 марта на городские маршруты выйдут 5 новых микроавтобусов Ford Tranzit вместимостью 17 человек. Перевозчик АО «Краснополянская автоколонна» будет обслуживать маршруты по району.

Жители Зуевки оставляли сообщения по поводу отсутствия освещения на улицах. Особенно часто зуевчане упоминали улицу Победы. Проблема была доведена до сведения администрации городского поселения. Подрядчик заменил неисправные фонари и установил 15 светодиодных ламп.

Жалобы жителей Кирова преимущественно касались уборки снега, особенно на загородных территориях. Кировчане просили почистить дороги и тротуары на Филейке, в Садаковском, в деревнях Рожни и Ваньшины. Вопрос также был взят на контроль. Подрядчик провел расчистку улиц в указанных местах.

Задать волнующий вопрос или сообщить о проблеме может любой житель области. Для этого нужно изложить свою проблему во «ВКонтакте» по ссылке или оставить комментарий под любым постом или в сообщениях в группах правительства Кировской области, губернатора Игоря Васильева или ЦУР.