Автоэксперт: принятая «Гаражная амнистия» защитит нуждающихся в ней граждан

В течение ближайших пяти лет жители Кировской области и других регионов смогут получить в собственность не только гаражи, построенные до 1 января 2005 года, но также государственные и муниципальные земельные участки, расположенные под ними. Законом определено, что он касается владельцев капитальных объектов, для стальных или деревянных «ракушек» одно исключение – если они выданы владельцу гаражным кооперативом, а не самострой.

Для получения гаражей с землей в собственность владельцы должны будут обратиться в местную администрацию или через МФЦ «Мои документы» с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом. Но необходимо будет подтвердить факт владения гаражом. У гражданина может и не быть документов о предоставлении участка для строительства гаража, но он может подтвердить владение гаражом с помощью квитанций об оплате коммунальных услуг. Установлено также, что собственники гаражей и те, кто их используют, могут проходить и подъезжать к гаражам свободно и без взимания платы.

– Полностью поддерживаю такое решение, – говорит известный автоэксперт Юрий Антипов. – Большинство владельцев гаражей всё-таки используют их по назначению, поскольку речь идет о строениях более чем 15-летней давности, то возможно, они еще советских времен, и пользуются ими часто люди преклонного возраста. Они точно положительно воспримут законодательное послабление. В дальнейшем, если муниципалитету потребуется освободить от гаражных застроек земельный участок, их законные собственники смогут получить альтернативу в виде мест на подземных и других цивилизованных автостоянках.

«Гаражная амнистия» утверждена федеральным законом, инициированным партией «Единая Россия» и подписанным на днях президентом Владимиром Путиным. Она будет действовать с 1 сентября нынешнего до 2026 года. По расчетам, ею смогут воспользоваться около 3,5 млн человек.

Фото: ОТР