Автогонщик из Кирова второй раз выиграл чемпионат России по ралли-рейдам

В 2021 году кировский автогонщик Вадим Федотов второй раз подряд выиграл чемпионат России по ралли-рейдам.

По итогам 5 этапов чемпионата в Питере, Астрахани, Ульяновске, Волгограде и Ростове экипаж Федотова / Куприянова занял первое место в классе мотовездеходов (Т3). Как поделился гонщик с «КП», победить удалось благодаря хорошо продуманной тактике.

— Не буду скрывать – после прошлогодней победы в чемпионате России по ралли-рейдам я сам долго не мог поверить в свой новый статус. Результат этого года показывает – всё не случайно. Теперь уже официально можете поздравлять – по итогам года я стал чемпионом России по ралли-рейдам в категории Т3. Двукратным, — написал Вадим в своем «Инстаграме».

Напомним, по итогам прошлого сезона Вадим давал «КП» большое интервью. После второй победы журналисты снова встретились с гонщиком. Материал о том, как проходили гонки и к чему обязывает повторное чемпионство, выйдет в газете «Кировская правда» 30 ноября.

Фото: www.instagram.com/vfteam_