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Автоинспекторы спасли кировских пенсионеров на пожаре

Наталья Дмитриева Происшествия, Выбор редакции

Они написали его руководству благодарность за спасенные жизни.

Вечером 31 декабря двое пенсионеров поселка Стижи Оричевского района были дома и готовились встречать новый 2021 год. Вдруг они почувствовали запах дыма. Муж и жена выбежали на улицу. Они увидели, что их дом горит. В это время к ним подъехала патрульная машина ДПС.

Стражи правопорядка: лейтенант Григорий Ашихмин с сержантом Павлом Косых и стажером Артемом Домниным, находясь на маршруте патрулирования в поселке, издалека увидели дым над домом и поспешили на помощь. По пути они вызвали пожарных.

Пенсионеры спохватившись, что выскочили из дому без документов и порывались вернуться обратно. Но огонь уже разгулялся в доме. Заходить туда было опасно. Автоинспектор Ашихмин не пустил в избу пенсионеров и пошел искать их важные бумаги сам. Он не только вынес документы, но и перекрыл в доме газ, чтобы предотвратить взрыв и распространение огня на соседние дома.

Благодаря четким продуманным действиям полицейских удалось избежать человеческих жертв. Пенсионеры, оставшиеся в живых, написали в своем письме, что «очень благодарны полицейским за помощь».

Фото: 43.мвд.рф

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Наталья Дмитриева