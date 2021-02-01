Автоинспекторы вытащили девушку из сугроба

Инцидент с хорошим концом произошел в Котельниче. Местная жительница оставила машину на парковке у поликлиники, но после приема не смогла уехать. Автомобиль застрял в снегу. Кроме женщины, в машине была ее 7-летняя дочь.

Некоторое время котельничанка тщетно пыталась выехать из сугроба. На помощь ей пришли инспекторы ДПС. Двое лейтенантов полиции зацепили машину тросом и вытянули из снега. Автоледи поблагодарила инспекторов за помощь.

В ГИБДД напомнили, что обратиться к инспекторам в сложной ситуации может любой водитель. Ранее в сильные морозы сотрудники ведомства помогли двум дальнобойщикам.