Автоматические выключатели — залог безопасности жизни и имущества

В любом промышленном объекте, загородном доме и квартире в многоэтажке проложены сети электронной проводки, по которой идет питание к розеткам и трансформаторным будкам. При этом безопасное функционирование электрических цепей обеспечивается специальными защитными устройствами.

Рекомендации по выбору

Раньше сети защищались от перегрузок и замыканий с помощью стационарного предохранителя. Современные автоматические выключатели имеют компактную конструкцию и эффективно срабатывают во время аварийных ситуаций. Необходимо иметь в виду, что автомат 25 ампер выдерживает серьезные нагрузки и обеспечивает безопасное энергоснабжение трансформаторных подстанций или энергоемких установок.

Он успешно применяется в промышленности и быту для защиты от возгорания проводки. Например, автоматический выключатель с мощностью 25 ампер вполне справится с безопасным снабжением:

мощной кухонной плиты и очистительного оборудования;

нагревательных устройств и систем освещения;

трансформаторов и любых энергоемких электрических станций.

Пробковый предохранитель, который применялся в электросчетчиках старого образца, заменил современный автомат 16 ампер и вполне успешно. Устанавливать прибор необходимо в хорошо проветриваемом, сухом помещении, так как корпус не имеет защиты от прямого попадания воды. Жилые дома обычно оснащены однофазной сетью с двух или трехжильной проводкой. Поэтому такой автоматический выключатель отлично подходит для применения в многоквартирных строениях.

Действия автоматов

Во время перегрузки сети, когда происходит скачок тока в сторону увеличения показателей, проводка нагревается и расплавляется. Это может привести к возгоранию и пожару. При этом бытовые приборы страдают от перепадов напряжения и часто выходят из строя. Чтобы не произошли такие печальные события, на системы электрического снабжения устанавливаются автоматические выключатели.

Автоматы реагируют на перегрев системы и отрубают подачу тока по проводам. Не забывайте, что перепады в сети могут травмировать человека, если он прикоснется в этот момент, особенно мокрыми руками, к проводке, розетке или незаземленным бытовым приборам!

Применение автоматических выключателей в системе энергоснабжения помогает сохранить жизнь домочадцев и имущество. А специальные модели выключателей — одно, двух и трехфазные, с различными мощностями обеспечат выбор нужного варианта для определенных условий применения.