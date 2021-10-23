Автоматизированная торговля и обеспечение покупок и продаж в магазине — инновационное решение. Современный бизнес живёт за счет минимальных затрат на поддержку инфраструктуры. Но важный компонент «выживаемости» – это создание качественной схемы взаимодействия продавца и покупателя. Магазин, который всегда предлагает высокий сервис, множество услуг и программу лояльности, находится в приоритете у покупателя. Такой подход можно реализовать с помощью обоснованных затрат на приобретение оборудования и обучение персонала.

Что дает автоматизация рабочего места?

Автоматизация — отличное коммерческое решение как для простого универсального магазина или торговой точки по продаже кофе и кулинарии, так и для мощного супермаркета с разветвлённой сетью. Такой подход обеспечивает стабильный и прогнозируемый уровень роста в бизнесе. А также создает привлекательность для клиентов, которые получают повышенный комфорт в обслуживании.

Автоматизированный подход к реализации товаров

Автоматизация работы магазина – лучшее решение для быстрого и качественного обслуживания клиентов. Такой подход увеличивает объем продаж, ликвидирует практически на 100% ошибочный ввод данных при расчете с покупателями. Автоматизация торгового места помогает внедрять программу лояльности для покупателей. А это в свою очередь, поощряет их приобретать товар в конкретном магазине. Оснащённый всем необходимым оборудованием продавец и автоматизация магазина розничной торговли с помощью программного обеспечения. Эти две составляющие коммерческого успеха, помогут создать круг лояльных покупателей и помочь сотрудникам маркета увеличить продажи, сделать интенсивность покупок максимальной.

Дополнительные опции автоматизированного рабочего места

Какие еще выгоды принесет для магазина, установка автоматизированного рабочего места? Прежде всего – быстрый доступ ко всем уровням отчетности и ее «прозрачность»:

уровень менеджера — текущие позиции и баланс «склад-торговый зал-поставки», а также другие текущие операции с выборкой;

продавец — текущие товарные позиции и учет «склад-торговый зал» для контроля ассортимента;

собственник — полная отчётность с возможностью подключения к сервису в любой точке земного шара с помощью облачных технологий.

Автоматизация розницы – это возможность вывести бизнес на новый уровень и преодолеть экономические трудности, спад в работе, возможность использовать новые способы передачи и обработки данных для расширения бизнеса.