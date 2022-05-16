Автомобили Renault станут «Ладами» и «Москвичами»

О новых договорённостях сообщил директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак.

Как известно, французская группа компаний Renault заявила о невозможности продолжать свою деятельность в России. Сегодня состоялось подписание соглашений о передаче её российских активов ФГУП «НАМИ» и Правительству Москвы.

Последнему достанется 100% акций ЗАО «Renault Россия». Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что возьмёт предприятие на баланс города, чтобы не оставить тысячи людей без работы. Оно будет называться автомобильным заводом «Москвич» и выпускать автомобили под одноимённым «историческим» брендом.

67,69% акций автоконцерна «АВТОВАЗ» переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП «НАМИ», известного созданием модульной платформы автомобилей под брендом Aurus. Остальная доля останется за ГК «Ростех». Сделки одобрены антимонопольной службой.

Согласно условию договора, Renault в течение следующих шести лет сможет выкупить свою долю в «АВТОВАЗ». А пока государство обеспечит управляемость предприятием в условиях санкций, сохранит производство, рабочие места и ключевые компетенции, считают в Минпромторге РФ.

В рамках действующих лицензий продолжится выпуск всего совместно выпускавшегося модельного ряда на заводах «АВТОВАЗ». Он же будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке. Просто, возможно, те же самые Renault Duster станут выпускать под маркой Lada.

Фото: mos.ru