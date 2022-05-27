Автомобили с пробегом в мае подешевели на 3%

Легковой автомобиль с историей обошёлся покупателям в среднем в 1 миллион 209 тысяч рублей. Такие данные предоставили специалисты агентства «АВТОСТАТ».

При этом, отмечается, что стоимость подержанных авто немного уменьшилась. По сравнению с апрелем — на 3,1% (39 тысяч рублей).

Несмотря на снижение стоимости машин на вторичке, цена на них остаётся высокой. Так как ранее они дорожали гораздо большими темпами. Так, по сравнению с ценами на май 2021-го, авто с пробегом подорожали на 63% (467 тысяч рублей).

Ранее мы сообщали, что стала известна цена упрощённой «антикризисной» Lada Granta.