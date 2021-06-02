Банки больше не смогут навязывать услуги заемщикам

Депутаты Госдумы приняли поправки в закон «О потребительском кредите», призванный защитить заемщиков от навязывания дополнительных услуг в банках. Об этом сообщает сайт «Экономика сегодня».

Вышеописанный законопроект был принят на заседании Госдумы в третьем чтении. По новым правилам кредитные организации больше не смогут ставить за заемщика в кредитных договорах «галочки», позволяющие продавать допуслуги по умолчанию.

— Проставление кредитором отметок о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг не допускается, — сказано в документе.

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Фото: moneyman.ru