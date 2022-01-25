Бархат — аристократ в мире текстиля

Слово «бархат», обычно, ассоциируется с мягкими декоративными подушечками для драгоценностей, каретами, платьями с корсетами, старинными портретами, золотыми тронами и балдахинами. Это слово, в некотором смысле, означает роскошь, красоту и негу. Не зря же есть выражения: «бархатный сезон», «бархатная кожа» и так далее.

Бархат служит материалом для изготовления предметов роскоши, домашнего текстиля, мебельной обивки. Материалы, похожие на него (например, плюш, вельвет), используют для производства детской одежды. Купить детские ткани в интернет-магазине можно по самым выгодным ценам.

Процесс производства

Основой для самых ценных сортов бархата служит натуральный шелк. В состав более доступных вариантов входит хлопок, вискоза, шерсть, синтетические компоненты. Подробную информацию о материале можно увидеть на ярлыке.

Бархат изготавливается двумя методами:

Разрезным. Отдельные полотна, имеющие саржевое или полотняное переплетение, соединяются с помощью нити. После этого связывающие волокна разрезаются. В итоге получается ткань, гладкая с изнаночной стороны и ворсистая с лицевой/ Петельчатым. Вязаное полотно разрезают, предварительно вытянув из него петли.

Получившийся материал отличается плотностью, имеет изысканный блеск и переливы. Декорируют бархат, также, несколькими способами:

Печать рисунка. Тиснение. Вышивка.

Достоинства

Бархат обладает высокими практическими характеристиками. Преимущества данного типа ткани:

Гипоаллергенность;

Эстетичность и наличие солидного внешнего вида;

Плотность и мягкость;

Долговечность;

Устойчивость к деформации.

Как ухаживать

Бархат – довольно «капризная» материя, аристократ в мире текстиля. В данном случае допустима только ручная стирка, использование стиральной машинки запрещено. Также, не подойдут агрессивные порошки, отбеливатели и кондиционеры. Нельзя выкручивать бархат и тереть его жесткой щеткой.

Чтобы вещи из бархата быстрее высохли, необходимо промокнуть их полотенцем, расправить и разместить на горизонтальной поверхности. Гладят материал отпаривателем, прикосновение горячего утюга для него губительно.

Хранить одежду из бархата предпочтительнее, используя плечики. Для транспортировки следует аккуратно свернуть вещи, вывернув на изнанку.

Где купить

При желание выгодно купить любые ткани высокого качества в Украине, стоит обращатся к производителям и лидерам сегмента относительно вопроса цены и качества, таким как ТК.