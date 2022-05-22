Башкирский мошенник обдурил яранскую пенсионерку на тысячи рублей и попался

В Яранске росгвардейцы задержали мошенника.

Им оказался ранее судимый за то же преступление житель Башкирии.

На днях он пришёл в квартиру незнакомой 78-летней пенсионерки в райцентре и предложил купить пару наборов кухонных ножей, а также массажёр. Правда, цены сильно завысил, обманув пожилого человека на 10 тысяч рублей. Вскоре она узнала о реальной стоимости товара и обратилась в полицию.

Приметы подозреваемого сообщили всем патрульным нарядам на улицах города, и через некоторое время экипаж вневедомственной охраны заметил его в припаркованном автомобиле на ул. Некрасова. Потерпевшая опознала негодяя, и его передали полиции для дальнейшего разбирательства.