Баскетболисты из Чепецка победили в чемпионате «КЭС-Баскет»

В Кировской области завершился суперфинал крупнейшего школьного чемпионата страны по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ».

Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» проводится с 2007 года. В этом году в нем приняли участие более 2 тысяч команд из 65 регионов России. До суперфинала дошли 32 команды юношей и девушек. В завершающих матчах, которые состоялись в чепецкой «Олимп-Арене», команда юношей из Кирово-Чепецка обыграла сборную из Санкт-Петербурга. Победителями чемпионата стали спортсмены школы олимпийского резерва №1.

26 августа в детском космическом центре прошла церемония чествования победителей. В ней приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель правительства Александр Чурин, а также и.о. министра спорта и молодежной политики области Георгий Барминов.

– Кировской области выпала большая честь принимать суперфинал чемпионата, за что выражаю большую благодарность организаторам! Этот проект не просто приобщает юное поколение к спорту, активному образу жизни, он объединяет сотни единомышленников по всей стране. Благодарю каждого из вас за преданность игре. Вы достойны новых побед! – сказал Игорь Васильев во время встречи со спортсменами.

Александр Чурин поблагодарил за высокую эффективность подготовки участников чемпионата тренеров команды Николая и Татьяну Елькиных: