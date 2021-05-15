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Байкеры из трех легендарных мотоклубов Кирова открыли мотосезон молебном

Тамара Полыхаева Главное, Власть, Общество

Губернатор Игорь Васильев пожелал байкерам удачи на дорогах

Сегодня, 15 мая, в Свято-Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря митрополит Вятский и Слободской Марк провел молебен по случаю открытия мотосезона. В нем приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, ректор ВятГУ Валентин Пугач и представители популярных мотоклубов Кирова. Митрополит Марк освятил икону святого мученика Христофора, который считается покровителем всех путешествующих. Она вернулась в кафедральный собор Трифона монастыря после реставрации.

В день открытия мотосезона у кафедрального собора можно было увидеть десятки мотоциклов, на которых приехали байкеры. После молебна Игорь Васильев пообщался с их владельцами, интересовался техническими показателями двухколесного транспорта. Многие участники мотоклубов знакомы с губернатором лично. Глава региона уже принимал участие в открытии сезона в 2017 году.

– Желаю вам безаварийного сезона, быть примером ответственного поведения на дорогах! Во многом это зависит от их качества. С каждым годом мы значительно увеличиваем объемы ремонтных работ и дальше будем наращивать эти показатели. К середине лета планируем завершить основный перечень дорожных работ и вновь претендовать на дополнительное финансирование, все ресурсы для этого у нас есть. Сегодня правительство области делает все для того, чтобы жители нашего региона могли ездить по хорошим, ровным, а главное – безопасным дорогам!

В конце беседы Игорь Васильев пожелал мотоциклистам удачного безаварийного сезона на дорогах. После чего они в честь открытия сезона единой колонной проехали по дорогам Кирова.

Байкеры из трех легендарных мотоклубов Кирова открыли мотосезон молебном

Байкеры из трех легендарных мотоклубов Кирова открыли мотосезон молебном

Байкеры из трех легендарных мотоклубов Кирова открыли мотосезон молебном

Байкеры из трех легендарных мотоклубов Кирова открыли мотосезон молебном

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Тамара Полыхаева