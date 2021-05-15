Байкеры из трех легендарных мотоклубов Кирова открыли мотосезон молебном

Губернатор Игорь Васильев пожелал байкерам удачи на дорогах

Сегодня, 15 мая, в Свято-Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря митрополит Вятский и Слободской Марк провел молебен по случаю открытия мотосезона. В нем приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, ректор ВятГУ Валентин Пугач и представители популярных мотоклубов Кирова. Митрополит Марк освятил икону святого мученика Христофора, который считается покровителем всех путешествующих. Она вернулась в кафедральный собор Трифона монастыря после реставрации.

В день открытия мотосезона у кафедрального собора можно было увидеть десятки мотоциклов, на которых приехали байкеры. После молебна Игорь Васильев пообщался с их владельцами, интересовался техническими показателями двухколесного транспорта. Многие участники мотоклубов знакомы с губернатором лично. Глава региона уже принимал участие в открытии сезона в 2017 году.

– Желаю вам безаварийного сезона, быть примером ответственного поведения на дорогах! Во многом это зависит от их качества. С каждым годом мы значительно увеличиваем объемы ремонтных работ и дальше будем наращивать эти показатели. К середине лета планируем завершить основный перечень дорожных работ и вновь претендовать на дополнительное финансирование, все ресурсы для этого у нас есть. Сегодня правительство области делает все для того, чтобы жители нашего региона могли ездить по хорошим, ровным, а главное – безопасным дорогам!

В конце беседы Игорь Васильев пожелал мотоциклистам удачного безаварийного сезона на дорогах. После чего они в честь открытия сезона единой колонной проехали по дорогам Кирова.