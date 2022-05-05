В этом году ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк» пройдет в обычном формате.

Каждый может стать участником шествия, встав в строй «Бессмертного полка» с портретом своего героя — участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, партизана, врача, узника концлагерей – всех, кто боролся за Великую Победу.

Регистрации для участия в шествии не требуется. Нужно просто прийти в место сбора с портретом своего ветерана. Подробности о времени и месте поведения шествия в каждом регионе можно узнать на сайте Бессмертного полка России.

Для кировчан напоминаем, что присоединиться к шествию можно на Театральной площади 9 мая (сбор с 11.30) или по ходу движения колонны до мемориала «Вечный огонь» на набережной Грина. В круглосуточном режиме работает горячая линия: 8 800 20 1945 0.

Мы чтим подвиг наших предков!