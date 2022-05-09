«Бессмертный полк» в Кирове собрал тысячи участников

Кировчане отметили, что акция, прошедшая вживую впервые за два года — после снятия ограничительных мер — была массовой.

По информации регионального правительства, «Бессмертный полк» в Кирове собрал более 5 тысяч участников. Они прошли от Театральной площади до Вечного огня.

В первой колонне — губернатор Игорь Васильев и председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Глава региона нёс плакат неизвестного солдата.

— Сегодня я иду с портретом неизвестного солдата, потому что огромное количество солдат в годы войны попали в эту категорию. Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Поэтому желаю всем мирного неба над головой, богатырского здоровья и всего самого хорошего в этот святой праздник, — сказал Игорь Васильев.

Тысячи кировчан пришли к Вечному огню с портретом героев — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, партизанов, врачей или узников концлагерей – всех, кто боролся за Великую Победу!

Ранее мы сообщали, что в Кирове прошёл Парад Победы и фестиваль «Солдатская каша».

Фото: kirovpravda.ru и Александр Папырин