«Без инвестиций далеко не уедешь»

Анатолий Михайлович Подлевских в интервью «КП»: о газовой отрасли, работе в 1990-х, сегодняшней ситуации в регионе и обязательных качествах для руководителя.

Он начал работать с пяти лет во время Великой Отечественной войны – боронил колхозные поля. Повзрослев, возглавлял комитет комсомола, руководил строительным комплексом Кировской области, газифицировал её. Сейчас его трудовой стаж – 69 лет. Ему есть что вспомнить и что рассказать. Мы встретились с Анатолием Подлевских накануне его дня рождения за чашкой чая.

– Анатолий Михайлович, сегодня вопрос газификации нашего региона по-прежнему актуален. Как вы оцениваете работу в этом направлении, в том числе участие в ней «Газпром межрегионгаз Киров»? Вы же стояли у истоков создания предприятия.

– Для этого надо вернуться в то время, когда я работал первым заместителем губернатора Василия Алексеевича Десятникова. В моём ведении был строительный комплекс, направленный на развитие промышленного и сельскохозяйственного производства в области, социальных объектов, в том числе развитие инфраструктуры – газификация, энергоснабжение, дорожное строительство. Все эти сферы меня интересовали, но регион был мало газифицирован, поэтому больше внимания хотелось уделять развитию именно этого направления. Появилась идея, каким образом заинтересовать газовиков севера строить жилье в Кировской области, тем самым привязать их к нашей территории. Это могло положительно сказаться и на увеличении инвестиций, в первую очередь – через жилищное социальное строительство, организацию производств на нашей территории. Мы стремились к тому, чтобы газовики, работавшие на севере, строили себе жильё не ближе Чёрному морю, а в Кировской области. Об этом много раз беседовали с руководством «Надымгазпрома». Эта фирма по нашему совету приобрела небольшое меховое производство в Слободском, там из овчины шили тёплые полушубки для вахтовиков, среди которых было немало кировчан. Потом из Надыма в Киров перевели компанию «Ямалстройгаздобыча», чтобы налоги шли в наш бюджет, а жителей области она возила на строительство объектов на север.

К тому времени я по состоянию здоровья решил уйти из областной администрации, где была очень большая нагрузка, занялся хозяйственной деятельностью. Создал вместе с северянами небольшую строительную фирму «Вятка-Надым», которая стала строить в Кировской области жильё для северян. Дело в том, что, привыкнув на севере к кислородному голоданию, человек переезжал на юга и там больше болел, быстро умирал. Кировская область в этом смысле имеет более удобные условия для проживания. Продолжительность жизни тех, кто на севере отработал, увеличивалась на кировской земле на пять лет, это медицина доказала.

– Северяне поехали к нам?

– Мы строили дома в Кирове и под городом, в Кстинино, например, целый посёлок газовиков поставили. Постепенно увеличивали объёмы строительства – люди, да, переезжали к нам с севера. Между тем в стране случился развал Советского Союза, началась будто бы либеральная демократия. «Газпром» переживал не лучшее время, потому что поставлял природный газ предприятиям, а им платить за него было нечем. Было очень много бартера, и весь он оседал у транспортировщиков газа, которые его продавали. Никто не знал, по каким ценам шёл расчёт.

Вот тогда «Газпром» и решил создать ещё одну «дочку»: одна компания добывала газ, другая транспортировала его, а третья должна была реализовать топливо потребителям – предприятиям, населению. Для этого организовали дочернее предприятие «Регионгаз», его создателем был Валентин Иванович Никишин, очень талантливый специалист.

Понятно, что такие предприятия по продаже природного газа нужно было создавать вдоль всей транспортной линии, во всех регионах страны. Помню, прилетел в Киров генеральный директор «Надым Газпром» и говорит: «Газпром» создаёт фирму по реализации газа, предлагаю руководить отделением в Кировской области». Мой опыт сомнений у него не вызвал. Плюс были рекомендации газовиков, с которыми работал при Десятникове. В результате стал генеральным директором только что созданной фирмы «Кироврегионгаз». Киров был тогда одним из первых регионов, где такое предприятие организовали.

Ну, вот с одной бумажкой – приказом о назначении – вернулся из Москвы в Киров. Ни кола ни двора. Стал набирать людей: кого-то знал, кого-то принимал по рекомендации. Мне было тогда 55 лет, дело к пенсии шло, поэтому всех замов набрал молодых – им было по 25. В отделы тоже старался брать молодых, но опытных специалистов. Со всеми беседовал лично. Ставил всем только одно условие. Я говорил так: «Полная свобода в действиях в соответствии с инструкциями и должностью. Не будешь справляться – приди сам и скажи: не могу, ухожу». Я и водителей на таком условии принимал.

– Сработало?

– Сработало очень хорошо, дисциплина была высокая. Мы построили для нашего предприятия в Кирове неплохое, я считаю, здание на улице Большевиков, сейчас это Казанская. Нашими крупными потребителями стали чепецкие химики и кировские энергетики. Мы тогда были филиалом «Межрегионгаза», как и в других регионах. Могу сказать, что во всех рейтингах всегда занимали четвёртое-пятое места после Москвы, Ленинграда, Нижнего Новгорода, Свердловска. С нами считались, советовались. Росло количество потребителей природного газа и объёмы его поставки в область. Между ОАО «Газпром» и правительством Кировской области было заключено соглашение о сотрудничестве.

Никишин при мне приезжал несколько раз. Он вникал в суть происходящего в экономике области, его интересовала перспектива её газификации. После него мы пригласили в гости Рема Ивановича Вяхирева, председателя правления «Газпрома», и нашли вариант решения строительства газопровода Яр – Омутнинск.

– После вашего ухода из «Кироврегионгаза» началась смена руководителей. Как это повлияло на деятельность компании?

– Да, настал пенсионный возраст. У меня были три заместителя, в итоге через некоторое время генеральным директором стал один из них – Игорь Юрьевич Сырчин. Он входил в кадровый резерв руководителей «Газпрома», молодой опытный специалист, я его поддержал. Сегодня «Газпром межрегионгаз Киров» руководит Сергей Николаевич Камеко. Три года назад, когда его назначили, я с некоторым опасением наблюдал за его работой. Он же выходец из южных регионов, работал в московском офисе «Межрегионгаза», там свои порядки, своё отношение к кадровым вопросам и многим другим. Сейчас могу сказать, что у меня положительное мнение о нём как о политике и хозяйственнике. Сергей Николаевич оказался очень гибким политиком. Он сразу установил связи с крупными потребителями и всеми организациями, с которыми положено работать руководителю. Это очень ценное качество – умение работать с областным руководством, силовиками, потребителями и, естественно, своим коллективом. Тем более что сейчас он руководит ещё и бывшим «Кировоблгазом» – предприятием «Газпром газораспределение Киров».

Работы, конечно, значительно прибавилось. Плюс ситуация с коронавирусом породила неплатежи. В данной ситуации лучшего гендиректора я бы и не порекомендовал. Мы с ним пересекались по работе, и сейчас периодически беседуем. Он вникает в дела, не ставит своих людей, а использует кадровый потенциал, который создавался здесь годами, продвигает молодёжь. Совместно с правительством Кировской области ежегодно увеличивает объёмы газификации региона, занимается развитием газификации малого и среднего бизнеса – у нас это направление пока отстаёт.

– Кто для вас является примером успешного руководителя?

– Каждый человек взрослеет и набирается опыта. То, что заложено родителями, образованием, практикой жизни, синтезируется в нём, и, когда этот синтез достигает определённого уровня, человек становится личностью. Личность может стать хорошим организатором производства.

Мне посчастливилось работать при Вадиме Викторовиче Бакатине, в то время я организовывал и контролировал работу и развитие строительного комплекса области. Сейчас о нём много что говорят. Самое главное, он был близок к руководству страны и положительно решал многие вопросы для развития Кировской области. Были созданы программы дорожного строительства, газификации, жилищного строительства, социальные объекты и программы развития сельского хозяйства.

– Как вы оцениваете работу губернатора и его команды?

– Губернатор правильно делает, что опирается на местные экономически значимые фигуры. Как мобилизовать элиту области на важные дела? Какими экономическими рычагами заставить инвестировать деньги в области (Без инвестиций далеко не уедешь)? Вот для этого и существует власть.

Давайте вспомним пример купца, владельца пароходства Тихона Булычёва. Он построил в Вятке дом для инвалидов Первой мировой войны. Почему сейчас крупному бизнесу не сделать нечто подобное? Можно было бы нашей элите построить на свои деньги крупный больничный комплекс на тысячу или больше мест с современным оборудованием. Это было бы хорошим примером в целом для страны. И бизнес был бы не в убытке. Плюс мы могли бы заинтересовать кадры оставаться в области и профессионально расти.

– Что ещё пожелаете кировчанам?

– Главное – не болеть коронавирусом. Дистанционная работа – это, конечно, не выход. Когда человек удалён от руководителя, меняется отношение к делу. Я считаю, дети должны учиться в классе с учителем, в университетах студенты должны сидеть на лекциях у преподавателей, а промышленные предприятия, безусловно, должны работать.

Интервью взяла Евгения МАРЕНИНА