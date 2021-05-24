«Без маски только в воде». Кировчанка рассказала о локдауне в Португалии

В мае двое кировских пловцов – Михаил Кулябин и Андрей Шабалин – приняли участие в чемпионате Европы по плаванию IPC – 2020. Соревнования прошли в Португалии. По итогам стартов Михаил Кулябин занял 1 первое, 2 вторых и 2 третьих места.

Но успешное выступление стало далеко не самым ярким впечатлением от поездки. Куда больше эмоций принес тотальный локдаун, в который попали кировские спортсмены. Впечатлениями поделилась тренер сборной ЛИН по Кировской области Анна Чикалина.

Кировская команда вылетела в Фуншал (остров Мадейра) 11 мая. И сразу же попала в «ковидный пузырь» — все закрыто, без маски и шагу сделать нельзя. Раз в 3 дня спортсмены и тренер в обязательном порядке сдавали тесты на коронавирус.

— Вокруг очень красиво, океан и горы. Но выйти за территорию гостиницы нельзя, — говорит Анна. – Без масок никуда, снимать их можно только в воде, в номере и во время еды. Но если в столовой ты встаешь со стула и идешь, к примеру, за кофе, обязан надеть маску. Даже на балконе номера без нее нельзя. Как мы устали не дышать!

Жесткий карантин, аналогичный прошлогоднему, был введен в Португалии 13 января в связи с резким ростом заболеваемости. Закрылись магазины, парикмахерские, культурные и спортивные заведения. Локдаун продляли несколько раз. Тем не менее, несмотря на карантин, Португалия приняла чемпионат Европы по плаванию IPC – 2020 (и это не ошибка – из-за пандемии соревнования были перенесены с прошлого года). Соревнования прошли без болельщиков.

Меры безопасности для «своих» были на высоте, а для приезжих – еще более строгие.

— Спортсменов, покинувших территорию гостиницы, могли лишить аккредитации, а это жилье и питание. Эстонская команда пыталась выйти в город – и спортсменов задержала полиция. Вслед за ними покинуть гостиницу попытались израильские пловцы – и получили 2 штрафа по 750 евро. Все строго.

Изоляцию отменили только в последний день соревнований. Однако кировчане так и не смогли познакомиться с Португалией поближе – вечером они плыли в финале. Ненадолго выглянуть удалось лишь в день отлета, и, по словам тренера, город как будто вымер.

— Все закрыто, кроме двух продуктовых магазинов и двух ларьков с автобусными турами. Фуншал жил туризмом и казино, а сейчас туризм запрещен.

…И про отношение к России

— Если снимаешь маску, европейцы крестятся, орут и требуют дисквалифицировать Россию, всю, совсем и навсегда.

Ранее кировчанин рассказал о наступлении коронавируса в Индии.