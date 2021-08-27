Безопасные дороги: особое внимание — на участки рядом со школами

Пешеходные переходы в Кировской области будут оборудованы по новым национальным стандартам. Об этом говорили на заседании, которое провёл председатель правительства региона Александр Чурин.

Помимо ремонта дорог, в Кировской области серьёзное внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения. Это один из целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Наша задача не только отремонтировать дороги, привести их в нормативное состояние, но и обеспечить безопасность. Для этого необходимо проводить работы комплексно, — отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

За несколько дней до начала учебного года

Для этого под руководством председателя правительства Александра Чурина в областном правительстве регулярно проходят заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на которых рассматриваются меры, необходимые для снижения аварийности на дорогах. В них принимают участие руководители профильных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, перевозчики. На днях участники комиссии обсудили безопасность дорожного движения в области.

— Через несколько дней начинается новый учебный год. Уже сейчас можно заметить, что в город после каникул вернулись школьники и студенты, поэтому очень важно обеспечить безопасность на наших дорогах, особенно вблизи образовательных учреждений. Особое внимание необходимо уделить ребятам из младших классов, рассказать о безопасном поведении на дорогах, — подчеркнул председатель правительства Александр Чурин.

406 из 496 переходов соответствуют стандартам

К 1 сентября все собственники дорог усилили работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Особое внимание уделяется обустройству пешеходных переходов. Как доложил глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов, в настоящее время в городе устроено 496 пешеходных переходов, из которых 406 оборудованы в соответствии с национальными стандартами. В том числе вблизи школ и других образовательных организаций устроено 146 переходов. Разработана проектно-сметная документация на оборудование ещё 21 участок улично-дорожной сети города, оборудованы четыре нерегулируемых пешеходных перехода, расположенных вблизи образовательных учреждений города: установлены светофоры, дорожные знак и уличное освещение.

О переходах на региональных дорогах

Ещё 437 пешеходных переходов оборудованы на региональных и межмуниципальных дорогах. Из них 13, расположенных вблизи с учебными заведениями, по новым национальным стандартам. Это пешеходные переходы в Куменском, Нолинском, Малмыжском, Кирово-Чепецком, Юрьянском, Уржумском, Сунском и других районах.

Отметим, что оборудование пешеходных переходов по новым стандартам ведётся по поручению президента страны Владимира Путина и включает в себя комплекс мероприятий, предусматривающий установку светофоров, ограждений, освещения, дорожных знаков и другие мероприятия.

В целях повышения безопасности дорожного движения в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» до конца года в городе Кирове планируется установить и заменить более 1100 дорожных знаков, модернизировать светофоры на шести перекрестках, установить комплексы фотовидеофиксации, а на региональных дорогах – построить недостающие тротуары и электроосвещение.

О состоянии небезопасного участка

В наступающем учебном году запланирована работа по максимальному вовлечению школьников в работу движения юных инспекторов, пройдут различные профилактические мероприятия со школьниками и родителями. Среди них соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо», тематическое родительское собрание, Неделя безопасности и другое.

Председатель правительства поручил министерству образования, администрации города совместно с УГИБДД по Кировской области усилить информационную работу, акцентировав внимание на проведение мероприятий, направленных на профилактику ДТП с участием детей-пешеходов, в том числе на пешеходных переходах. К этой работе предложено подключить и родительские сообщества.

Также в рамках заседания был поднят вопрос состояния дорожного полотна в Слободском районе, где участок небезопасен для проезда из-за колейности. Речь идёт о федеральном участке Р — 243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь. Эта дорога находится в собственности ФКУ «Прикамье».

— К нам поступает много обращений по поводу этой дороги. Жителям неважно, в чьей собственности находится дорога, объект небезопасен. Необходимо привести его в нормативное состояние, — подчеркнул Александр Чурин.

По словам представителя ФКУ «Прикамье», федеральное дорожное агентство выделило средства на ремонт этого участка. Сейчас проводятся торги по определению подрядчика. До конца строительного сезона участок будет приведен в нормативное состояние.

496 пешеходных переходов оборудованы в областном центре.

406 из них соответствуют национальным стандартам.

146 кировских переходов находятся рядом со школами и другими образовательными организациями.

Для 21 участка разработана проектно-сметная документация на оборудование.