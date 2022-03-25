Безопасные качественные дороги теперь будут и в районах Кировской области

Хоть мы формально и живём в Европе, надо признать, что до ровных западно-европейских дорог нам далеко. В нашем климате каждые весна и даже осень тестируют асфальт на прочность. Что делать, чтобы он не сходил со снегом каждый год? Чтобы дороги одинаково долго лежали и в большом городе, и в сельской местности?

Ответ однозначный: надежная технология, хорошая работа, контроль и гарантия работы над ошибками.

Гарантии – в надёжные руки

Сегодня уже мало кто помнит, но практиковать гарантийные ремонты в Кирове начали в 2004 году, при бывшем мэре Василии Киселёве. На дороги тогда все жаловались, у города своих ресурсов для ремонта не хватало. Тогда он обратился к пермской компании «Магистраль-сервис», предложил взять кредит на 200-300 млн рублей на ремонт улиц под отдачу денег в январе. Но с условием в контракте, чтобы дороги простояли пять лет.

Компания прошла 200-тонным катком от Нововятска, через Корчёмкино до старого моста, отремонтировала улицы Щорса, Бородулина, Орловскую и Ломоносова. Однако гарантийные обязательства пригодились уже весной следующего года: на некоторых улицах асфальт рассыпался. Прокуратура возбудила уголовное дело, но не из-за некачественной работы подрядчика, которую ему пришлось переделать за свой счет. Бюджет не пострадал.

С тех пор пункт гарантийный срок обязателен в любом дорожном контракте. Но, как известно, не всегда удавалось привлечь подрядчика к ответу: некоторые частные компании уходили под предлогом банкротства, перерегистрации, ликвидации… Были случаи, когда выигрывали в конкурсе больше десятка лотов, и почти все отдавали на субподряд местным давно работающим предприятиям, как «Вятавтодор», оставляя себе часть суммы лота «за контроль».

Но если и так работают местные, крупные и известные, то может, на них и полагаться? Конечно, с соблюдением антимонопольного законодательства. На дорогах области по-прежнему работает много частных подрядных организаций, но качество контролируют не только непосредственно заказчики, но также выигравшие конкурс (имея реальные мощности и опыт) государственные и муниципальные компании, к которым есть доверие, у кого есть ресурсы и возможности. И которых не проведёшь только конкурсной документацией. Можешь качественно работать – делай и зарабатывай. Нет – до свидания.

Подробнее мы рассказывали об этом ранее.

Цена евростандарта

Качество требует комплексного контроля. В том же «Вятавтодоре» работает лаборатория, проводящая около 3000 испытаний качества как инертных материалов (щебня, песка, минерального порошка) и вяжущих (битума), так и готовой асфальто-бетонной смеси. К слову, собственные мини-заводы по ее производству предприятие имеет во всех районах области.

Предварительный контроль включает в себя точность дозировки, количественные и качественные показатели готовых материалов, соблюдение пропорций, принятые нормами ГОСТа.

— В прошлом году были введены новые госстандарты дорожных материалов, в текущем по ним будет работать полностью вся отрасль, — рассказывает об изменениях главный инженер «Вятавтодора» Василий Шабалин. – Все изменения направлены на то, чтобы сделать более прочным, морозо- и водостойким «скелет» асфальтобетонной смеси, ее заполняемость камнем. Для этого используются так называемые еврофракции щебня, допускается больше его разновидностей по размерам.

Уже в прошлом сезоне на 52 из 56 участков использовались новые технологии и материалы, как асфальтобетонные смеси ЩМА-16 и А-16, а также стыковочные ленты, позволяющие в разы уменьшить количество дефектов швов сопряжения.

По словам Шабалина, от известнякового щебня для изготовления асфальтобетона предприятие давно ушло: материал везут из Свердловской и других предуральских областей, даже из Карелии. Доставка за последний год подорожала. Зато гарантийные ремонты снизились до 0,8% от общего объёма работ. Битум тоже привозной, из Нижегородской области, и тоже вырос в цене вместе со всеми стройматериалами.

В среднем дорожное производство стало дороже примерно на 20%, полагает Василий Валерьевич. А некоторые асфальто-бетонные смеси – на 30-35%. Стоимость зависит от материалов: например, используется полимерный битум или нефтяной (БНД).

Причем, по словам Василия Шабалина, технология строительства из конструктивных слоёв одинакова как для федеральной дороги, так и для муниципальной. Однако старые ГОСТы еще допустимы по желанию заказчика, и районные администрации могут выбирать вариант подешевле.

Будем ли сокращаться

Получается даже новые ГОСТы без отмены старых могут не позволить области достичь плановых показателей по приведению дорог в нормативное состояние к 2024 году? Ведь местные муниципальные бюджеты весьма невелики, и администрации могут выбирать варианты подешевле?

Однако понятие нормативного состояния дороги имеет достаточно чёткие критерии качества. Либо они соблюдены, либо нет. Как говорится, мы не столь богаты, чтобы покупать дешёвые вещи. Поэтому качество ремонта дорог в районах правительство области берет под свой контроль. И начинает всерьёз вкладываться в них.

Согласно официальной информации, в 2022-2024 годах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано порядка 600 километров дорог Кировской области (не только Кировской городской агломерации), приоритет будет отдаваться 14 дорогам, которые формируют опорную сеть региона. На ремонт только сельских дорог в ближайшие три года планируют направить 1 млрд 852 млн рублей.

В текущем году заявлено о намерении привести в нормативное состояние около 300 км против 363 км прошлогодних. Однако в прошлом году дорожный фонд области был меньше (около 8 млрд рублей) чем в текущем (10,8 млрд). То есть при вышеназванном удорожании дорожного строительства на 20% этого должно хватить, чтобы приблизиться к рекордному прошлогоднему показателю.

И это, не считая федеральных субсидий в сотни миллионов рублей за досрочное выполнение планов, какие получила Кировская область в прошлом году. Тут лишь бы погода не подвела.

Таким образом, комплексный подход к дорожному строительству в области при соблюдении новых госстандартов может достичь нужного результата уже к 2030 году. А дальше – только выполнение гарантийных обязательств, которое сейчас под надёжным госконтролем.

Прямая речь

Губернатор Игорь Васильев:

— Наша цель обеспечить не только приведение в нормативное состояние существующей сети автодорог, но и развитие дорожной сети региона. И в течение последних лет идет планомерная работа министерства транспорта области со специалистами дорожной отрасли. Мы ежегодно увеличиваем финансирование на ремонт дорог, в том числе используем и федеральные инструменты, – подчеркивает губернатор Кировской области Игорь Васильев. – дописать.

Председатель правительства Александр Чурин: