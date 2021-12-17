«Биополис» вошел в окружную инициативу «Технополисы Поволжья»

В ходе послания депутатам Заксобрания о социально-экономическом положении региона губернатор Игорь Васильев рассказал о планах по созданию особой экономической зоны «Биополис» в Оричевском районе.

Это будет первая в стране особая экономическая зона мирового уровня в области биофармацевтики и иммунобиологии. В её границах появится целый муниципальный округ с современным научно-производственным комплексом, филиалом института им.Чумакова, социальной и жилищной инфраструктурой.

В 2018 году в регионе был создан биофармацевтический кластер, в который вошли 17 предприятий. Его центром стала компания «Нанолек», активно развивающая производственные мощности.

На следующий год открылся научно-образовательный центр «Биополис». Его деятельность направлена на объединение науки, образования и производственного потенциала области. Задача — обеспечить прорыв и мировое лидерство в разработке и производстве препаратов, которые обеспечат лекарственную независимость и эпидемиологическую безопасность страны.

«Идёт создание инновационных лекарственных препаратов и вакцин нового поколения по принципу полного цикла — начиная с лабораторных исследований, опытно-промышленных технологий и заканчивая серийным производством. Это препараты для гематологии и онкологии, противовирусные вакцины. В приоритете — выпуск вакцины против коронавируса. Для привлечения и закрепления квалифицированных кадров планируется создать цифровую городскую среду с комфортной инфраструктурой», — рассказывает Игорь Васильев.

Результатом должно стать привлечение около 18 млрд руб. внебюджетных средств и 2,5 млрд руб. бюджетных инвестиций и создание дополнительно 1 200 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Проект «Биополис» вошёл в окружную инициативу «Технополисы Поволжья» и победил среди 13 проектов аналогичной направленности со всего ПФО. место.