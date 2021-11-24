Битвы роботов и гонки дронов: Россия готовится к «Играм будущего»

Компьютерные игры могут быть не только способом провести свободное время, но и превратиться в профессиональный спорт, где побеждают сильнейшие.

Именно таких людей объединят первые в истории России «Игры будущего» — 2023. Это международный турнир по кибердисциплинам, объединяющий спорт, технологии, инновации и образование. Проект мероприятия впервые был представлен на форуме «Россия – спортивная держава».

Состязания должны состояться осенью 2023 года и продлиться 9 дней.

Начался прием заявок на определение одного или нескольких городов, которые примут у себя «Игры будущего». Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Список городов, которые подадут заявки, обнародуют в середине декабря, а в начале апреля 2022 года будет объявлен шорт-лист претендентов.

Дмитрий Чернышенко отметил, что основным критерием отбора города-организатора станет наличие спортивных объектов, концертных залов, выставочных павильонов и открытых пространств, которые можно адаптировать под проведение Игр.

«Для проведения турнира будет использоваться существующая инфраструктура городов. Сбор заявок, инспекционные туры, общение с заинтересованными регионами пройдут до мая следующего года. Победителя представим в мае на Всемирном саммите SportAccord в Екатеринбурге», – сообщил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также подчеркнул, что «Игры будущего» по масштабу в чем-то даже больше Олимпийских игр или чемпионатов мира.

«Все это делается руками молодых наших гениев, которые помогают России продолжать блистать на мировых рынках, объединяют активную молодежь, которая разделяет ключевые ценности современного мира», — сказал Чернышенко.

Кировчане достойны участия в «Играх будущего»

Организаторы «Игр будущего» отмечают, что в состязании проявят себя сильнейшие киберспортсмены страны.

Для успешной реализации в киберспорте требуется способность логически и аналитически мыслить, быстро принимать решения и заниматься стратегическим планированием. Профессиональные игроки в дальнейшем могут стать режиссерами чемпионатов, организаторами и разработчиками собственных игр.

Среди талантливых киберспортсменов Кировской области много студентов Вятского государственного университета.

Директор института математики и информационных технологий ВятГУ Олег Кошкин считает, что киберспорт в регионе развит даже в большей степени, чем в других субъектах страны.

«В первую очередь об этом говорит присутствие бизнеса в этой сфере. В частности, медиакомпаний (UCC входит в тройку медиакомпаний отрасли на территории СНГ и ведет международную деятельность) и достаточно крупных киберспортивных центров (MANA — сеть клубов, в учредителях которых в том числе основатели UCC). Также региону удалось «засветиться» на федеральном уровне отдельными событиями и мероприятиями, в частности, участием команды ВятГУ в качестве представителя от РФ в международных студенческих соревнованиях в Китае в конце 2019 года», — рассказал Олег Кошкин.

Директор института математики и информтехнологий добавил, что студенты ВятГУ могли бы принять участие в «Играх будущего» в основных дисциплинах: CS.GO, Dota, Hearthstone.

21 дисциплина и 5 вселенных

«Игры будущего» предложат участникам множество форматов состязаний. Основу составит 21 дисциплина, объединенная в 5 вселенных: Sports Challenge, Battle Challenge, AR/VR Challenge, E-motions Challenge, Technically Assisted Challenge.

Sports Challenge – спортивные состязания. Они пройдут по таким играм, как FIFA 2021, NHL 2021, NBA2K 2021, Forza Motorsport и Tekken.

Battle Challenge – битвы — DOTA2, League of Legends и другие. VR/AR Challenge – состязания с применением технологий виртуальной реальности, в частности, Oculus Saber, где игроку нужно будет под определенный музыкальный ритм сбивать блоки световыми мечами.

E-motions Challenge будет включать гонки дронов, электромобилей и судомоделей, а Technically Assisted Challenge – танцы и битвы роботов.

Также в рамках «Игр будущего» создадут образовательную и технологическую платформы.

Формирование вселенных продолжается. Особенность «Игр будущего» — союз цифрового и физического. Сначала спортсмены сразятся в киберсостязании, а потом в схожем оффлайн-соревновании – например, больших гонках или квесте.