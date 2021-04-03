Бизнес и экология: как заработать на старых батарейках?

Пользуетесь ящиками для сбора старых батареек на кировских киосках с водой? А знаете, что затем эти батарейки отправляют в Челябинск? Здесь с 2004 года работает компания «Мегаполисресурс». Она первой в России начала заниматься утилизацией, а на сегодняшний день является ведущим переработчиком электроники и отходов, содержащих драгоценные металлы.

Учредитель и генеральный директор «Мегаполисресурса» Владимир Мацюк рассказал «КП» об истории одного из пионеров российского рециклинга.

– Изначально мы ориентировались на зарубежные наработки, поскольку на тот момент в России опыта в переработке отходов ни у кого не было. Нужно понимать, что в Европе потребительский рынок (а это основной источник отходов) начал активно развиваться намного раньше, чем у нас. Скажем, проблема, куда девать кинескопное стекло от старых цветных телевизоров, была там актуальной ещё в конце 80-х. У нас же они тогда считались предметом роскоши.

Технологические решения брали из открытых источников, плюс активно проводили собственные эксперименты. Конечно, были и неудачные, зато методом проб и ошибок находили оптимальные решения.

Сначала решили заниматься отходами, содержащими серебро. Это рентгеновские снимки, фото- и видеоплёнка. Может быть, вы не знаете, но примерно до 2006 года треть мирового производства серебра уходила в фотоотрасль. Представляете, какие объёмы? Инфраструктура по переработке таких отходов, созданная в СССР, разрушилась, и мы решили её реанимировать на качественно новом уровне. В результате на «Мегаполисресурс» стали привозить отходы со всей страны – от Калининграда до Хабаровска. Это фотолаборатории, рентгеновские кабинеты и т.д. В числе клиентов был даже «Мосфильм».

Потом возникли другие направления деятельности, связанные, в частности, с промышленными и электронными отходами. Ну и одним из самых известных из них стала переработка использованных батареек.

– Когда оно появилось?

– Примерно в 2014 году. Как вы понимаете, батарейки – всего лишь один из видов нашей деятельности. Другое дело, что многие люди ассоциируют «Мегаполисресурс» именно с ними. Это логично, ведь батарейки в той или иной мере используют все – они являются очень популярным товаром. К тому же мы первыми в стране запустили такой бизнес.

А началось всё с предложения клиентов: «Можете перерабатывать батарейки?». Отвечаем: «Почему бы и нет?». Было интересно попробовать, определённый задор, да и технологии позволяли. Параллельно решали вопросы, связанные с логистикой, благо имелся хороший опыт по вывозу фотоотходов. Стояла задача наладить сбор в предприятиях сферы торговли и ритейла. Мы с ней справились. Плюс в регионах появились люди, которым стало интересно участвовать в этом проекте. К примеру, у вас в Кирове предприниматель (Василий Зонов, основатель компании «Ключ здоровья» – прим. автора) установил ящики для сбора батареек на свои киоски с водой. Он молодец, и мы очень рады сотрудничеству с ним. Это первый в России подобный опыт.

– Что можно извлечь из переработанной батарейки?

Различные цветные металлы: цинк, кобальт, никель, медь. Всё это мы искали и в других отходах, а теперь находим и в батарейках.

Порошковый цинк используется в лакокрасочных материалах, для защиты от коррозии и восстановления других металлов. Марганец в виде пигментного диоксида – для окраски, железо – для чёрной металлургии, благо у нас в Челябинской области много предприятий этой отрасли. Кроме того, работаем над выпуском никелевого и кобальтового порошков.

– На ваш взгляд, «батареечный» бизнес – сложный?

– Не очень. Но с одной очень важной оговоркой – если имеется производственная база. У нас она есть, поэтому получилось.

Строить же его с нуля есть смысл за государственный счёт либо на очень «длинные» деньги в рамках стратегических проектов по примеру тех, которые реализует «Росатом». Небольшим частным инвесторам этот бизнес едва ли будет интересен.

– Сталкивались со стереотипом, что любая переработка отходов – это вред для экологии?

– Конечно. Дело в том, что в обществе силён запрос на безопасность, в том числе и экологическую.

Начнём с того, что сама деятельность нашего предприятия изначально улучшает экологию. Самые разнообразные отходы вместо того, чтобы оказаться на свалке, попадают к нам, и мы даём им вторую жизнь. Меньше отходов – меньше нагрузка на полигоны, на почву, на подземные воды.

Второе. Переработка вторсырья для извлечения металлов на предприятии, подобном «Мегаполисресурсу», значительно технологичнее и чище, чем, скажем, добыча руды, где образуются огромные отвалы. Мы используем современные технологические решения, которые минимизируют воздействие на окружающую среду. К тому же я, как собственник бизнеса, несу ответственность за здоровье людей, которые у меня работают. Поэтому делаю всё для обеспечения их безопасности. Пример: мы используем для выщелачивания реактивы, которые безопасны даже для незащищённых рук.

Так что, по моему мнению, нет ничего более экологичного, чем переработка отходов.

Кстати

«Мегаполисресурс» сотрудничает с Кировской областью в реализации проекта «Экозабота». Его разработали «Федеральный экологический оператор», Министерство просвещения России и Всероссийское общество охраны природы. Задача – формирование ответственного отношения детей к окружающей среде через их экологическое воспитание.

В прошлом году в нескольких школах региона были установлены контейнеры для сбора старых батареек, размещены информационные плакаты и методические материалы. Батарейки отправляются на «Мегаполисресурс». В этом году проект будет продолжен.

Ранее в Кирове подвели итоги форума «Чистая страна» в Сколково.