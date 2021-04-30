Бизнес и власти: совместная работа на примере Мурашинского района

Мурашинский район – пример эффективного сотрудничества властей и бизнеса. Совместно с крупными предприятиями реализуются проекты в социальной и культурной сфере. В результате у жителей появляются новые возможности для проведения досуга.

О жизни района мы беседуем с его главой Сергеем Рябининым.

– Сергей Иванович, можно сказать, что основа экономики района – лесной комплекс?

– Да. На территории района располагается Мурашинское лесничество, его площадь – свыше 276 га. За прошлый год было заготовлено 297,7 тысячи кубометров. В основном – арендаторами.

Если говорить о предприятиях, то на слуху (не только в районе, но и по области) два – Мурашинский фанерный завод и ООО «Лунвож».

Завод был построен не так давно – чуть более пяти лет назад, но сейчас, по сути, является градообразующим предприятием. Он вкладывает серьёзные средства в модернизацию, выпуск новой продукции, которая востребована и по России, и за рубежом. У завода отличные перспективы – это очевидно.

«Лунвож» занимается лесозаготовкой и переработкой древесины. Два года назад на предприятии сменилось руководство, которое привлекло инвестиции в расширение производства.

– Какое значение для района имеет железная дорога?

– Важное – наравне с лесом. Железнодорожное колесо даже изображено на гербе района.

В 1895 году началось строительство железной дороги Пермь – Котлас для того, чтобы создать кратчайший путь из Сибири к порту Архангельска и торговать с западноевропейскими странами хлебом и лесом. В 1898-м она была сдана в эксплуатацию. Вместе с ней начала работать и станция Мураши. К началу ХХ века здесь насчитывалось 12 домов. Назвали станцию по имени маленькой деревушки, где квартировали строители дороги (сейчас это одна из улиц села Белозерье).

В годы Великой Отечественной войны железная дорога работала бесперебойно, в Мурашах поселились несколько тысяч эвакуированных, был организован военный госпиталь. В результате население посёлка достигло 16 000 человек.

Жизнь района и сейчас в значительной степени зависит от железной дороги. У нас работают несколько предприятий этой отрасли, крупнейшее – вагонное депо, филиал компании «Уралхим-Транс». Оно занимается ремонтом подвижного состава, регулярно обновляет материально-техническую базу, а по количеству сотрудников (около 240 человек) является третьим в районе после фанерного завода и ООО «Лунвож».

– Как район пережил пандемию?

– В структуре экономики района значительную часть занимают лесное хозяйство и промышленность. В прошлом году они практически не останавливали работу, и, следовательно, пострадали от пандемии в меньшей степени. В то же время коронавирус заметно повлиял на деятельность предприятий общественного питания и сферу услуг (парикмахерские, швейные мастерские, бани и т.д.). Так, оборот общественного питания (мы берём организации малого бизнеса) снизился на 21,5%. Введение ограничительных мероприятий отрицательно сказалось на деятельности муниципальных учреждений культуры и проведении спортивных мероприятий.

– Через Мурашинский район проходит федеральная трасса в Республику Коми, что предполагает создание придорожного сервиса…

– Да, наши предприниматели давно освоили это направление. Многим водителям, которые едут через район в Коми, знакома деревня Даниловка. Здесь успешно работает большой придорожный комплекс, который начинался с небольшой столовой. Сейчас здесь – кафе с пекарней, продуктовый магазин, собственное производство полуфабрикатов, гостиница, сервисный центр для автотранспорта. Считаю, это отличный пример для других – как правильно развивать свой бизнес.

– На встрече с председателем правительства области Александром Чуриным вы приводили примеры социального партнёрства. Какие проекты считаете самыми важными?

– Мы давно и эффективно сотрудничаем с предприятиями района. Меня, как главу, радует, что они не только являются крупными налогоплательщиками, но и активно участвуют в жизни района.

В прошлом году при содействии «Уралхим-Транс» в Мурашах была построена универсальная спортивная площадка. Кроме того, в городе появляются арт-объекты, благоустраиваются общественные территории и парк.

Мы ежегодно заключаем соглашения о социальном партнёрстве с предприятиями лесной сферы. Благодаря спонсорской помощи «Мурашинского фанерного завода» приобретены автобус для пассажирских перевозок, котёл и оборудование для детского сада, отремонтировано здание детской музыкальной школы.

В период пандемии ООО «Лунвож» безвозмездно передало муниципальным учреждениям района 4 тысячи медицинских масок. ООО «Партнер», которое реализует приоритетный инвестиционный проект в сфере освоения лесов, регулярно спонсирует спортивные мероприятия, АО «Майсклес» поддерживает социальную инфраструктуру посёлка Безбожник.

Таких примеров много, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.

– Как часто бываете в Кирове?

– Не реже раза в неделю. Работа главы требует постоянного взаимодействия с министерствами и другими областными структурами. Совместно решаем возникающие проблемы, прорабатываем вопросы, связанные с реализацией важных для района проектов.

Биография

Сергей Рябинин

Родился в 1974 г. в д. Борок Советского района

Образование высшее: закончил Марийский государственный технический университет, квалификация – инженер, специальность лесное хозяйство.

Трудовая деятельность:

С 1996 г. – мастер леса Староверческого лесничества Мурашинского лесхоза.

С 1998 г. – лесничий Верхораменского лесничества.

С 2002 г. – лесничий Мурашинского лесничества.

С 2005 г. – главный лесничий Мурашинского лесничества.

С 2007 г. – главный специалист-эксперт лесного отдела Мурашинского лесничества.

С 2014 г. – начальник лесного отдела департамента лесного хозяйства Кировской области.

С 2017 г. – первый заместитель главы администрации Мурашинского района.

С 2018 г. – заместитель министра лесного хозяйства Кировской области.

В декабре 2018 г. избран главой Мурашинского района.