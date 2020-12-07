Бизнес на подоконнике: вятские предприниматели создали сити-ферму микрозелени

Как все начиналось: микрозелень в домашних условиях.

Идея создать сити-ферму появилась три года назад. В квартире своего знакомого Антон Бельтюков и Павел Паходин увидели ростки подсолнуха, которые можно добавлять в еду. И задумались: можно ли сделать так, чтобы люди могли получать полезную органическую пищу прямо с грядки, но не в огороде, а в собственной квартире. Почему бы не вырастить зелень и пряные травы у себя дома, в ресторане или даже в магазине?

— Было бы здорово, если бы каждый мог точно знать: где, когда и каким образом была выращена пища, которой питаемся мы, наша семья, наши дети. Эта мысль вдохновила нас и впоследствии нашу команду на создание городских ферм, — говорит Павел Паходин.

Ребята изучили вопрос и приступили к делу. Бизнес начался на подоконнике. Здесь методом гидропоники – выращивания трав без земли – Павел и Антон вырастили первую микрозелень. Когда дело пошло на лад, решили научить созданию сити-ферм всех желающих. Так в Кирове появилась компания «Сеем семена».

Сегодня ребята выращивают микрозелень из лучших семян с помощью собственной гидропонной установки. Для городских квартир «Сеем семена» предлагают готовый набор. В него входят емкости для выращивания зелени, коврики, семена, инструкция. Весь материал экологически чистый.

По словам Павла, ферма делает все сама – достаточно лишь посадить травы.

— Чтобы вырастить зелень на сити-ферме, нужны вода, свет и субстрат – пеностекло, агровата, джутовый коврик. Земля не используется. В этом и есть главный смысл, — говорит Павел Паходин.

Вся продукция компании сертифицирована, а товарный знак зарегистрирован. Производство безотходное – в качестве субстрата применяется биоразлагаемый материал, а использованные коврики отправляются на «переработку» червям. В домашней зелени — множество витаминов и полезных веществ. самое главное — они доступны круглый год.

Сити-фермы: из Киров в ОАЭ

Сегодня компания «Сеем семена» поставляет свои сити-фермы в 15 стран Европы и Африки. А недавно бизнесом кировчан заинтересовались предприниматели из ОАЭ. Арабские Эмираты – страна-пустыня, одно из самых засушливых мест в мире. И вопрос получения свежих органических продуктов, да еще и без земли, здесь очень актуален. Сейчас кировская компания ведет с арабскими бизнесменами переговоры о сотрудничестве. Также в планах – открыть в Кирове отдельный магазин по продаже оборудования для выращивания микрозелени, пряных трав, салатов и овощей.

Но не только зеленью славится Вятка. Ранее мы писали, что житель Куменского района создал настоящую страусиную ферму. Чем питаются домашние страусы и как живется африканским птицам в суровые (нет!) вятские зимы, читайте в нашем материале.