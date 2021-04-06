Бизнес в сфере общепита можно купить в Кирове за 850 тыс. рублей

Аналитики сервиса объявлений «Авито» предоставили данные о стоимости готового бизнеса в Кирове в I квартале.

Самая дорогая — сфера сельского хозяйства. Готовый бизнес обойдётся здесь в 2,6 млн рублей. Предприятия общепита в среднем продают за 850 тыс. рублей, развлекательные заведения — за 400 тысяч.

Производственные и строительные организации в Кирове можно купить по одинаковой цене — за 250 тыс. рублей.

Средняя цена торговой точки составляет 400 тысяч рублей, а предприятия сферы услуг — 345 тысяч.

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