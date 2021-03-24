Бизнесменам предложили сажать деревья в обмен на выбросы в атмосферу

Российским предпринимателям предложили заняться посадкой деревьев, пишет Bloomberg. В обмен на это они смогут получить так называемый углеродный кредит. Инициативу оценила экономист Наталья Мильчакова в беседе с «Федеральным агентством новостей».

В 2023 году Евросоюз планирует ввести углеродный налог. Нововедение затронет и российских экспортеров, торгующих с Евросоюзом. Общая сумма, которую придется потратить предпринимателям из РФ, оценивается в пределах 2-6,5 миллиардов евро в год. Но эта цифра может оказаться и больше.

Как полагает Наталья Мильчакова, именно для россиян налог может оказаться повышенным. По официально версии чиновников из ЕС, Россия недостаточно серьезно заботится о снижении выбросов в атмосферу и поставляет «грязную» продукцию. Настоящие причины скорее всего политические, однако в конечном итоге российским бизнесменам придется платить больше.

Поэтому усилить борьбу с выбросами следует уже сегодня, говорит экономист. Помочь в этом может лес. В настоящее время на территории России произрастает пятая часть лесов мира. И еще два года назад лесной фонд нашей страны мог поглотить порядка 38 процентов выбросов парниковых газов.

И этот показатель может стать выше, если увеличить лесной фонд путем новых лесопосадок. Посадив деревья на указанных участках, предприниматели смогут получить углеродный кредит – разрешение на выброс в атмосферу углекислого или других газов. Подобная практика уже работает в Канаде и ранее применялась в Израиле.

Практиковались лесопосадки и в России. Инициатива партии под названием «сталинская лесополоса» стала одним из способов нарастить лесной фонд.

По словам Натальи Мильчаковой, углеродным кредитом активно интересуются крупные корпорации. И было бы весьма полезно распространить восстановление лесного фонда на добровольной основе.

— Желающие принять участие будут, — полагает экономист.

Ранее введение углеродного налога прокомментировал вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко. По его словам, предприятиям придется «добавить по части экологии».