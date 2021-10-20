Бизнесу рассказали о мерах поддержки в нерабочие дни

Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней по всей России с 30 октября по 7 ноября. Из-за локдауна для бизнеса будут введены меры поддержки.

Новый локдаун сильно ударит по малому и среднему бизнесу. По подсчетам вице-премьера Андрея Белоусова, падение кассовой выручки организаций в целом по стране составит около 4 миллиардов рублей в день. Если «каникулы» продлят до 2 недель, эта сумма достигнет 60 миллиардов рублей.

Для поддержки наиболее уязвимых отраслей бизнеса будет принят ряд мер.

Первая – выплата грантов в размере 1 МРОТ на 1 сотрудника в пострадавших сферах. На это уйдет около 27 миллиардов рублей. Чтобы получить выплату, предприятиям нужно будет дистанционно подать заявления в ФНС.

Заявки будут приниматься ориентировочно с 1 ноября до 15 декабря. Сами выплаты будут начисляться в течение 8 дней после подачи заявок.

Выплаты покроют примерно половину выпадающей выручки компаний, работающих в сферах спорта спорта, бизнеса, общепита, дополнительного образования, бытовых услуг, организации досуга и развлечений. Данная мера затронет около 2 миллионов человек.

Также будет возобновлена программа кредитной поддержки бизнеса. Она будет аналогична той, что действовала с марта по июль прошлого года.

Максимальная сумма кредита составит 1 МРОТ, умноженный на 12 месяцев. В течение полугода по кредиту можно не платить, а затем 12 месяцев гасить его по ставке 3 процента годовых. Данной мерой смогут воспользоваться порядка 1,2 миллиона человек. При этом предприятие будет обязано сохранить численность штата, не сокращая его более чем на 10 процентов.