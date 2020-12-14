«БладБахер» на набережной продадут с молотка

Объявление о продаже популярного пивного бара появилось на сайте объявлений «Авито». Как сказано в тексте, речь идет о здании бара на Набережной Грина, 1.

Оценили его почти в 14 миллионов рублей. Такую сумму просят за три зала, кухню и склады. Мебель, декор и оборудование также включены в стоимость и останутся новому владельцу.

Продавцом выступает группа компаний «Горизонт-Профи». В числе её лотов — квартиры, участки и помещения свободного назначения.

— Предлагаем вашему вниманию коммерческое помещение с готовым действующим бизнесом. Самое выгодное месторасположение, т.к. и зимой, и летом множество людей любят прогуливаться по Набережной Грина!!! Всё, что имеется в кафе — ВСЁ ОСТАЁТСЯ новым хозяевам!!! – сказано в тексте объявления.

Стоит отметить, что о закрытии сети пивных речь не идет – остальные заведения «БладБахера» продолжают работать.

Ранее мы писали, что в Кирове продают часть крупного торгового центра за очень неплохую цену.