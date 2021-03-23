Благодаря господдержке в Кильмези начали делать сыр и йогурт

23 марта губернатор Кировской области Игорь Васильев посетил с рабочим визитом Кильмезский район. В рамках поездки глава региона побывал на производстве кооператива «Исток».

Сельхозкооператив «Исток» появился в 2011 году на базе колхоза «Искра». Объединение возглавила Тамара Шихова. Изначально здесь производили пастеризованное молоко. Оборудование для его производства было закуплено на средства господдержки.

В 2015 году на средства очередного гранта «Исток» приобрел фургоны для перевозки молочной продукции. А в 2018 году заявился еще на один грант. На полученные 1,8 миллиона рублей был куплен модульный завод по переработке молока. Благодаря этому ассортимент производимой продукции значительно расширился.

Сегодня кроме молока в цехах кооператива делают творог, сметану, сливки, сливочное масло, мягкий сыр и даже йогурт. Среди поставщиков сырья – местные предприниматели.

Продукция кильмезского предприятия очень популярна среди местных жителей района – ведь все свое, натуральное и вкусное, почти домашнее. Производители мечтают выйти за пределы области, однако опыта в продвижении продукции пока маловато.

В перспективе решением этой проблемы может стать присоединение к кластеру «Вятка AgroFoоd». Его создание в настоящее время обсуждается в областном правительстве, о чем напомнил Игорь Васильев.

Как подчеркнул губернатор, создание кластера направлено на формирование эффективной системы взаимодействия сельхозтоваропроизводителей и переработчиков пищевой продукции с научно-образовательными и сервисными организациями. Это должно повысить конкурентоспособность кировских аграриев и способствовать снижению затрат на продвижение каждого бизнеса в отдельности.

Ранее мы писали, что Кильмезь получит 8 миллионов рублей на ремонт дорог.