Благодаря приёмной губернатора на сайте «Кировская правда» регион становится чище

Губернатор Кировской области Игорь Васильев принимает сообщения граждан через интернет. Обратиться к главе Кировской области можно по разным каналам. В том числе и через приёмную на сайте «КП».

За минувшую неделю губернатору Кировской области Игорю Васильеву от жителей региона поступило 102 электронных послания. Основными темами были дороги, благоустройство, ЖКХ и здравоохранение. Решено 86 проблемных ситуаций, описанных кировчанами.

Вот –лишь три примера. Благодаря каждому из них регион стал чище.

Так жители областного центра пожаловались на свалку люминесцентных ртутьсодержащих ламп на улице Луганской, 53а. 16 мая эта информация поступил в АО «Куприт» от МБУ «Кировское управление гражданской защиты». В настоящее время свалка ламп ликвидирована.

Также в личные сообщения губернатора написала кировчанка с просьбой ликвидировать свалку в СНТ «Садовод-любитель». Информация была принята в работу, и 12 мая свалку ликвидировали.

В Кирово-Чепецке жители пожаловались на захламленный сквер на улице Горького. Сигнал поступил в администрацию Кирово-Чепецкой администрации, после чего сквер прибрали.