Благодаря приёмной губернатора в Кирове отремонтировали крышу автовокзала

Кировчане продолжают активно использовать приёмную губернатора региона Игоря Васильева на сайте «Кировской правды», чтобы рассказать о проблемных ситуациях, обратиться за помощью или просто поделиться важной информацией.

В период с 31 марта по 7 апреля главе области поступило 115 онлайн-посланий от жителей. Основными темами были: благоустройство, ЖКХ, здравоохранение, социальное обслуживание населения. Решено 85% поступивших вопросов.

Всего один пример: 5 апреля кировчане рассказали том, что в областном центре частично разрушилась кровля автовокзала. Крыша обвисла с восточной стороны посадочной платформы. Сигнал поступил в рамках проекта «Инцидент Менеджмент» и был передан в работу профильному министерству.

В оперативном порядке к вечеру того же дня были проведены восстановительные работы. Кровля кировского автовокзала отремонтирована.

Также у Игоря Владимировича есть официальные страницы в социальных сетях:

«ВКонтакте»

«Одноклассники»

«Инстаграм»

«Фейсбук»

О том, что было сделано на прошлой неделе, можно прочитать здесь.