Благодаря санавиации в Кировской области спасли 59-летнего мужчину с инфарктом

Благодаря налаженной работе санавиации в Кировской области спасли жизнь мужчине с инфарктом.

Инцидент произошел в конце февраля. В стационар Подосиновской ЦРБ доставили 59-летнего мужчину с жалобами на сильную боль в груди. По результатам ЭКГ врачи диагностировали инфаркт миокарда.

Терапевт связалась с Региональным сосудистым центром и получила указание отправить пациента в Киров. На вертолете мужчину доставили в областную больницу.

Медики провели пациенту коронарографию и стентирование передней нисходящей артерии. Операция прошла успешно. Через 5 дней мужчину выписали домой.

Как рассказали в областном минздраве, в 2021 году санавиация совершила более 380 вылетов и эвакуировала 479 пациентов. 50 из них – дети. В этом году на медицинских вертолетах доставлено в Киров 53 пациента.

Более 70 процентов рейсов вертолеты совершили в Лузский, Подосиновский, Вятскополянский и Малмыжский районы. Большая часть вылетов связана с эвакуацией пациентов с острыми сердечно-сосудистыми патологиями, заболеваниями дыхательной системы, травмами и экстренными хирургическими случаями.

Ранее мы писали, что санавиация спасла раненого мужчину в Нагорском районе.