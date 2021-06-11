Благодаря слобожанину удалось спасти от гибели 6 человек

В рамках проекта «Россия. Нам 30 лет!» в МЧС рассказали о спасателе — ровеснике нашей страны.

Представители ГУ МЧС России по Кировской области подготовили материал про Николая Аккузина. Молодой человек служит в пожарной части города Слободского. Он начальник караула. Мужчине 30 лет, но он уже показал себя как специалист своего дела и спасатель с большой буквы.

Николаю не раз приходилось рисковать жизнью ради спасения других людей. Случаев было немало. Об одном из таких сообщили в МЧС.

Зимой 2019 года в городе Слободском на улице Энгельса произошёл пожар. Загорелся многоквартирный жилой дом. По словам очевидцев, в одной из квартир, охваченной пламенем, мог находиться человек. Николай Аккузин принял решение зайти в помещение, чтобы искать хозяина.

Квартира была в дыму, видимость минимальная. Николай возглавлял звено газодымозащитников и шагнул в огонь. Человека он спас. Мужчина надышался газом и находился в тяжёлом состоянии. Благодаря оперативным действиям огнеборцев он выжил. Также из этого пожара удалось спасти ещё 5 человек.

Фото ГУ МЧС России по Кировской области