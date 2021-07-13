Благодаря соцсетям жители Кировской области решили сотни проблем

В период с 5 по 12 июля специалисты системы мониторинга «Инцидент Менеджмент» зафиксировали 1275 обращений граждан в соцсетях.

ТОП-5 тем: благоустройство (213 сообщений), ЖКХ (198 сообщений), здравоохранение (170 сообщений), дороги (123 сообщения), социальное обслуживание (68 сообщений).

Наибольшее число инцидентов касается темы благоустройства муниципальной территории. Жителей интересуют вопросы обустройства и ремонта тротуаров в Кирове, Кирово-Чепецке и Котельниче, работы светофоров и кошения борщевика в Кирове.

Традиционно много обращений на тему ЖКХ: в социальных сетях кировчане сообщали об отключении газа и жаловались на отсутствие горячего водоснабжения. Также выросло число обращений по вопросам предоставления социальных выплат.

ЖКХ

В Нагорском районе восстановили электричество

В течение двух дней в поселке Орлецы Нагорского района не было света и связи.

Сотрудники ЦУР Кировской области оперативно взяли вопрос под контроль. Как выяснилось, отключение электричества было вызвано грозой и шквалистым ветром в Синегорском и Кобринском сельском поселениях. Без электроснабжения остались поселки Первомайск, Кобра, Орлецы, Крутой Лог и село Синегорье.

Специалисты провели аварийно-восстановительные работы, и электричество вернулось в дома жителей 2 июля.

Очищены контейнерные площадки в Омутнинске, Пиляндыше и Кирове

В Омутнинске жители сообщили о переполнении площадки на улице Пролетарской. Специалисты, работающие в системе «Инцидент Менеджмент», направили обращение регоператору. Срыв графика вывоза ТКО был обусловлен поломкой мусоровоза. Проблема была решена за счет вывода дополнительной единицы техники. Отходы и крупногабаритный мусор оперативно вывезли.

В Пиляндыше (Уржумский район) жители сообщили, что мусор не вывозился неделями. Информацию передали регоператору. ЦУР взял ситуацию на контроль. ТКО были вывезены. Как уточнили в ведомстве, причиной задержки также стала поломка техники.

В Кирове переполнение площадки возникло на улице Октябрьской революции, 17. Информацию направили в АО «Куприт». Площадку очистили 12 июля.

Благоустройство

В Кирово-Чепецке по просьбе жителей отремонтировали турник

Жители сообщали, что в районе дома на улице Комиссара Утробина, 6 сломан турник, что может угрожать здоровью детей. Специалисты ЦУР оперативно направили информацию администрации Кирово-Чепецка.

Перекладина на турнике уже на следующий день была восстановлена специалистами МКУ «ДЭС», а позже была покрашена.

В Кирове убрали опасную арматуру

Жители сообщили, что арматура торчала из асфальта на пешеходном переходе в районе Пенсионного фонда в Кирове (улица Комсомольская).

Специалисты ЦУР Кировской области оперативно направили информацию в Управление дорожной и парковой инфраструктуры в Кирове. Рабочий срезал опасную арматуру уже на следующий день, а жители поблагодарили ЦУР за оперативное решение проблемы.

В Кирово-Чепецке и Котельниче убрали аварийные деревья

Жители в соцсетях сообщили о сломавшемся дереве в районе дома на 21 мкр., 17 в Кирово-Чепецке. Ветки дерева раскинулись прямо на проезжую часть. Это мешало движению и автомобилей и пешеходов, что могло стать причиной ДТП.

Информацию специалисты, работающие в системе «Инцидент Менеджмент», направили в МКУ «ДЭС». 6 июля аварийное дерево распилили и ликвидировали.

Похожая ситуация возникла на улице Советской в Котельниче.

Сотрудники ЦУР информацию направили в отдел благоустройства администрации города. Дерево находилось напротив дома на Советской, 112. Его распилили и вывезли в рамках контракта по уборке аварийных деревьев.

В Кирове восстановили брусчатку

Житель областного центра в социальной сети написал о разрушенном покрытии из брусчатки на пешеходной зоне на Набережной Грина. Обращение передали специалистам МУП «Гордормостстрой». В ЦУР выяснили, что причиной стало разрушение старой коллекторной трубы, которое случилось в результате сильного ливня. Ситуацию в Центре взяли на контроль.

Итог – участок ливневой системы длиной 9 метров был обновлен. Брусчатку также восстановили.

Это лишь маленькая часть обращений, с которыми специалисты Центра управления региона сталкиваются ежедневно.

Чтобы ваше и ваше сообщение было зафиксировано системой «Инцидент Менеджмент», нужно помнить несколько правил.

1. Публикуйте сообщение с обращением только на ОТКРЫТЫХ личных страницах или в комментариях к постам в ОФИЦИАЛЬНЫХ пабликах ЦУР и органов госвласти Кировской области.

2. В описании не должно быть «воды»: четко сформулированная проблема, конкретные данные – адрес или координаты местности.

3. Подкрепите свое обращение фото или видео.