Блины и бульдозеры: в Кирове расчищают Театралку

В Кирове на главной площади города убирают снежные горы.

Пока завершается масленичная неделя, дорожники активно сгребают снег с Театральной площади. Ранее этому мешал убранный только на днях новогодний ледовый городок. Снежные кучи выше человеческого роста уже стали объектами фотосъёмок для взрослых кировчан и игр для юных, а также шуток про созданный «полигон для пейнтбола».

Поскольку на площади ездит снегоуборочная техника, праздничная торговля блинами проходит скромно. Блины и оладьи с мёдом по 25 рублей, чай да выпечка. Впрочем, в связи с ограничительными мероприятиями проведение массовых праздничных на территории парков и городских площадей в самом городе не планировались. Только в СТК Порошино завтра с 11 часов зазывают кировчан на традиционные гуляния.

Ранее мы писали, что по подсчетам Кировстата, приготовление блинов в Кирове обходится дороже чем в Казани. Наша область в середине рейтинга дороговизны.